Kristen Stewart ilk kez açıkladı: Çok eşcinselim

Yaşadığı eşcinsel ilişkileriyle de bilinen oyuncu Kristen Stewart, özel hayatına karşı takıntılı olduğunu söylediği Trump’a, “Beni o zaman sevmediysen şimdi hiç sevmeyeceksin, çünkü ben çok eşcinselim” sözleriyle göndermede bulundu.

Kristen Stewart önceki gece katıldığı Saturday Night Live’da yaptığı açıklamalarla gündemde. Yaşadığı eşcinsel ilişkilerle haber olan ABD’li oyuncu, ilk kez bir televizyon programında “Eşcinselim” dedi.

‘Alacakaranlık’ filmindeki rol arkadaşı Robert Pattinson ile yaşadığı aşkla yıllarca adından söz ettiren Stewart, bu ilişkisinin ardından Alicia Cargile, şarkıcı St. Vincent gibi isimlerle aşk yaşadı. Stewart’ın son olarak süper model Stella Maxwell ile yaşadığı ilişki gündeme gelmişti.

Daha önce verdiği röportajlarda “bir kadınla flört etmek” ve “kız arkadaşım” gibi ifadeler kullanan Stewart, hiçbir zaman “eşcinsel” sözünü kullanmamıştı.

İlk kez “Çok eşcinselim” diyen Stewart, geçmişte özel hayatına ‘saplantılı’ olduğunu söylediği Trump’a da gönderme yaptı.

Robert Pattinson’la aşk yaşadığı dönemde ilişkisine dair Twitter üzerinden yorum yapan Trump’ın eski mesajlarını hatırlatan oyuncu, ABD Başkanı’na şöyle seslendi:

Donald, eğer beni o zaman sevmediysen şimdi hiç sevmeyeceksin, çünkü Saturday Night Show’u sunuyorum ve ben çok eşcinselim ahbap.”Trump, 2012 yılında attığı bir tweet’te, “Herkes biliyor ki Robert Pattinson’un Kristen Stewart’ı bırakması gerektiği konusunda haklıyım. Birkaç yıl içinde (Pattinson) bana teşekkür edecek. Akıllı ol Robert” yazmıştı.

Trump’ın Stewart ve Pattinson hakkında farklı tarihlerde yaptığı yorumlardan bazıları şöyleydi:

“Herkes benden daha fazla Kristen&Stewart hakkında konuşmamı istiyor. Şunu söylemekten daha fazlası için zamanım yok: Robert, onu terk et. Seni aldattı ve yine yapacak.”

“Herkes benden Robert Pattinson hakkında konuşmamı istiyor Brian Williams değil. Bence Brian kimsenin umurunda değil.”Stewart, bu tweet’lere beş yıl sonra verdiği bir röportajda cevap vererek, “Birkaç yıl önce benim için deliriyordu, gerçekten bana karşı takıntılıydı” demişti.