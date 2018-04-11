Kremlin'den ABD Açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili değerlendirmesine katılınmadığı belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından Batılı ülkelerden gelen tepkilerle tansiyon yükselirken, Kremlin'den bir 'uyarı' açıklaması geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada tüm tarafların zaten kırılgan olan durumu istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Kremlin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki durum ile ilgili değerlendirmesine katılmadığı belirtildi.

Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenlediğine yönelik iddiaların gerçekleri yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Kremlin'in konuyla ilgili tarafsız bir araştırma istediği ifade edildi.

Trump'tan çok sert açıklama: "Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor!"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye askeri müdahale seçenekleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve 'akıllı' füzelerimiz geliyor. Halkını gazla öldüren bir hayvanla ortak olmamalısın" ifadelerini kullandı.

Bugün günün ilk saatlerinde Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi, Suriye'ye yapılacak bir Amerikan saldırısında Rusya'nın ABD füzelerini ve füzelerin fırlatıldığı yerleri vuracağını söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise Rus Büyükelçisi'nin bu sözüyle ilgili yorum yapmamıştı.

RUSYA'DAN YANIT GECİKMEDİ!

ABD Başkanı Donald Trump, Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddialarının ABD'nin Suriye'ye askeri operasyon düzenleme ihtimaliyle ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Trump'ın Twitter hesabından yaptığı "Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve 'akıllı' füzelerimiz geliyor. Halkını gazla öldüren bir hayvanla ortak olmamalısın" açıklamasına Rusya'dan yanıt gecikmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Akıllı füzeler meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru fırlatılmalı" açıklaması yaptı.