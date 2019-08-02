  • BIST 99.679
  • Altın 257,559
  • Dolar 5,5481
  • Euro 6,1647
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYANAN OTOBÜSTE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

KREDİ KARTIYLA KURBAN KESİLİR Mİ?

»
KREDİ KARTIYLA KURBAN KESİLİR Mİ?
İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı yaptığı açıklamada, kurbanın önemine işaret ederek, zengin insanların kesmesi gerektiğini söyledi.

'Kredi kartı ile kurban alınır mı?' sorusunu cevaplayan İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı "Faize yol açmadığı sürece kredi kartıyla kurban kesilebilir. Kurban inşallah makbul olur. Yani tek çekimle herhangi bir faiz oluşmuyor ve bir defada parayı faize bulaşmadan ödüyorsanız sorun yok" ifadelerini kullandı.

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı yaptığı açıklamada, kurbanın önemine işaret ederek, zengin insanların kesmesi gerektiğini söyledi.

Maşalı, ''Temel ihtiyaçlarını karşılamış, bunun ötesinde kenarda 80 gram altın maddi imkanı bulunan kişiler kurban kesmeli. Hanefi mezhebine göre bu vaciptir. Diğer mezheplere göre de sünnet olarak değerlendirilmiştir'' diye konuştu.Zengin olmayan bir kişinin kurban kesmesine gerek olmadığını dile getiren Maşalı, şöyle devam etti: ''İşin fıkhi boyutu bu şekilde. Ama vacip olmadığı halde kurban kesen kişiler de oluyor. Bunun psikolojik tarafı fazla. Bir babayı düşünün, çocuğuna bayram gününde kurban kesmenin verdiği o coşkuyu yaşatmak istiyor.

İster istemez gücü nispetinde belki sıkıntıya da girerek kurban kesiyor. Normalde maddi imkanı yerinde olmayan, temel ihtiyaçların ötesinde kenarda parası olmayan bir kişinin kurban kesmesine gerek yok. Bu kişiler yükümlü olmadığı bir şeyle kendisini yükümlü tutmuş oluyor.''

"Faiz oluşuyorsa doğru yaklaşım değil"

İslam dininin faizi yasakladığını ve haram kıldığını anlatan Maşalı, ''Eğer faiz oluşuyorsa kredi kartıyla kurban kesmek doğru bir yaklaşım değil. Faizli işleme hangi vesileyle girerseniz girin, günaha girmiş olursunuz. Faize yol açmadığı sürece kredi kartıyla kurban kesilebilir. Kurbanı inşallah makbul olur. Yani tek çekimle herhangi bir faiz oluşmuyor ve bir defada parayı faize bulaşmadan ödüyorsanız sorun yok. Ama ödeyemezseniz ve faize girerse orada günaha yol açar.'' ifadelerini kullandı. 

Kurban etinin dağıtımının da önemli olduğunu kaydeden Maşalı, şunları söyledi: ''Kurban etinin bir bölümümünü fakir fukaraya, bir bölümünü eşimize dostumuza, diğer bölümünü de aile bireylerine ayırmalıyız. Kurban etini üçe bölüp bu şekilde dağıttığımızda sünnete uygun bir davranış yapmış oluruz. Eğer çevremizde kurbanı paylaşacağımız kişiler yoksa vekalet yoluyla kurban kesimini de deneyebiliriz. Vekalet yoluyla kurbanı gerçekten çok muhtaç kişilere ulaştırma yoluna başvurabiliriz. TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) dünya çapında 149 ülkede vekaletle kurban kesimi yapıyor. Dünya genelinde ihtiyacı olanlara kurbanlarınızı ulaştırıyor."

İhtiyaç sahibi ise gayrimüslimlere de kurban etinden verilebileceğini vurgulayan Maşalı, "Belki sizin vereceğiniz bir pay hisseyle onların İslam'a karşı 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İNGİLTERE GÜZELİNİN MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!02 Ağustos 2019 Cuma 18:36
  • HAYRANLARI TATİL SONRASI ALBÜM İSTEDİ02 Ağustos 2019 Cuma 18:33
  • KREDİ KARTIYLA KURBAN KESİLİR Mİ?02 Ağustos 2019 Cuma 18:27
  • CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUYOR!02 Ağustos 2019 Cuma 18:21
  • ABD HEYETİ TÜRKİYE'YE GELİYOR!02 Ağustos 2019 Cuma 18:18
  • EVLENENE KADAR İLİŞKİ YAŞAMADILAR ŞİMDİ ÜÇLÜ İLİŞKİ YAŞIYORLAR02 Ağustos 2019 Cuma 18:16
  • OTOBANA ÜSTSÜZ ÇIKTI02 Ağustos 2019 Cuma 18:08
  • ROL SANDILAR ÖLÜMÜNÜ İZLEYECEKLERDİ!02 Ağustos 2019 Cuma 18:01
  • RUSYA BU HABERİ KONUŞUYOR!02 Ağustos 2019 Cuma 17:58
  • SOMA FACİASININ TAZMİNATLARI VERİLMEDİ02 Ağustos 2019 Cuma 17:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim