İHA'nın haberine göre; 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı.
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- İSTANBUL'LULARA MÜJDE! 30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
- KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
- BAKANLIKTAN, ESENLER İÇİN ONAY!
- DIŞ TİCARET AÇIĞI DARALDI!
- İADE İÇİN SON BAŞVURU 2 EYLÜL!
- TÜRKİYE'Yİ 24 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ!
- TÜRKMEDYA'DA DEPREM SÜRÜYOR!
- ÖMÜR GEDİK, SÖZLERİNDEN GERİ ADIM ATTI!
- BUKET DEREOĞLU'NDAN BOŞANMA SONRASI AÇIKLAMA!
- SAĞLIK BAKANLIĞI'NA, 9 BİN 576 PERSONEL DAHA!
- HAKEM HEYETİNİN TEKLİFİYLE, MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?
- MEMUR-SEN'DEN HAKEM KURULUNUN KARARINA TEPKİ!
- KYK YURT BAŞVURULARI AÇIKLANDI!
- KILIÇDAROĞLU, KAYYIMLA İLGİLİ AÇIKLAMALARINA AÇIKLIK GETİRDİ!
- ÇUKUR DİZİSİNE KORE'DEN ÖDÜL GELDİ!
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
İHA'nın haberine göre; 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı.
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VİDEO GALERİ
- 12:47 - İSTANBUL'LULARA MÜJDE! 30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
- 12:41 - KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
- 12:39 - BAKANLIKTAN, ESENLER İÇİN ONAY!
- 12:31 - DIŞ TİCARET AÇIĞI DARALDI!
- 12:27 - İADE İÇİN SON BAŞVURU 2 EYLÜL!
- 12:16 - TÜRKİYE'Yİ 24 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ!
- 12:09 - TÜRKMEDYA'DA DEPREM SÜRÜYOR!
- 12:02 - ÖMÜR GEDİK, SÖZLERİNDEN GERİ ADIM ATTI!
- 11:54 - BUKET DEREOĞLU'NDAN BOŞANMA SONRASI AÇIKLAMA!
- 11:51 - SAĞLIK BAKANLIĞI'NA, 9 BİN 576 PERSONEL DAHA!
- 11:47 - HAKEM HEYETİNİN TEKLİFİYLE, MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?
- 11:40 - MEMUR-SEN'DEN HAKEM KURULUNUN KARARINA TEPKİ!
- 11:35 - KYK YURT BAŞVURULARI AÇIKLANDI!
- 11:25 - KILIÇDAROĞLU, KAYYIMLA İLGİLİ AÇIKLAMALARINA AÇIKLIK GETİRDİ!
- 11:15 - ÇUKUR DİZİSİNE KORE'DEN ÖDÜL GELDİ!
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