Ortaöğretim seviyesinde gerçekleştirilen KPSS'nin sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden yayınlandı. İşte sonuçlar...PSS ortaöğretim sınavına giren adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek KPSS sonuçları açıklamasındaydı ve beklenen sonuçlar açıklandı. ÖSYM’den beklenen açıklama geldi ve 2018 Ortaöğretim KPSS sonuçları ilan edildi. Lise seviyesi KPSS sonuçları haberimizdeki linkten sorgulanabilir…
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KPSS sonuçları açıklandı!
KPSS sonuçları büyük bir ilgiyle bekleniyordu ve açıklandı.
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- 15:53 - İşte Erdoğan'a sunulan anketteki 4 isim
- 15:49 - Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
- 15:45 - Barda Katliam !
- 15:23 - Dünyayı sarsan büyük iddia!
- 15:12 - KPSS sonuçları açıklandı!
- 15:08 - Devlet 499 drone alacak
- 14:47 - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler
- 14:17 - Bakan Turhan: İstanbul Boğazı'nı yer altından geçecek dev projede sona gelindi
- 18:55 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Flaş Açıklama
- 18:37 - Işın Karaca’yı dinlemek zulüm
- 18:24 - Aracı Kılıçdaroğlu'nun üzerine sürecektim
- 18:13 - Üsküdar'da öğretmene silahlı saldırı
- 17:59 - İşte Ahmet Kural'ın ifadesi
- 17:09 - Gülben Ergen: "Beni öldürmek istediler"
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