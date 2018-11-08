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KPSS sonuçları açıklandı!

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KPSS sonuçları açıklandı!
KPSS sonuçları büyük bir ilgiyle bekleniyordu ve açıklandı.

 Ortaöğretim seviyesinde gerçekleştirilen KPSS'nin sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden yayınlandı. İşte sonuçlar...PSS ortaöğretim sınavına giren adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek KPSS sonuçları açıklamasındaydı ve beklenen sonuçlar açıklandı. ÖSYM’den beklenen açıklama geldi ve 2018 Ortaöğretim KPSS sonuçları ilan edildi. Lise seviyesi KPSS sonuçları haberimizdeki linkten sorgulanabilir…

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=5620

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