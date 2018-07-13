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KPSS sonuçları açıklandı!

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KPSS sonuçları açıklandı!
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamayla sonuçlar duyuruldu.

Kamu personeli olmak isteyen adayların heyecanla beklediikleri haberler geldi ve KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM daha önceden bazı kurum ve kuruluşlar için başvuruları almıştı. Bugün yapılan açıklamayla ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM’DEN KPSS AÇIKLAMASI

KPSS 2018/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS 2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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