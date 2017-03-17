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Kozmik Oda şüphelilerinden ByLock çıktı

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Kozmik Oda şüphelilerinden ByLock çıktı
Kozmik Oda soruşturmasının şüphelilerinden 135 şüphelisinin 42'sinde FETÖ mensuplarının kullandığı "ByLock" programı tespit edildi.

"Kozmik oda" olarak bilinen soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline "kumpas" kurulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmanın 135 şüphelisinin 42'sinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kullandığı "ByLock" programı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, "ByLock" yüklediği tespit edilen şüpheliler arasında eski TÜBİTAK çalışanları Burak Akoğuz ve Ünal Tatar'ın da bulunduğunu belirtti.

BANK ASYA'YA PARA YATIRDILAR
Şüphelilerden birinin kardeşinin, 3'ünün ise eşinin 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmanın şüphelileri arasında yer aldığı, 6'sının ise FETÖ'nün çağrısının ardından Bank Asya'ya para yatırdığının belirlendiği kaydedildi.

Bu arada, soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan bir şüphelinin avukatıyla emniyete teslim olduğu öğrenildi. Kanser hastası olduğuna ve kemoterapi gördüğüne ilişkin rapor sunan şüphelinin, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA
"Kozmik oda" olarak anılan soruşturma, Aralık 2009'da, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a "suikast düzenleneceği" iddiası üzerine başlatılmıştı.

Soruşturmada, meslekten ihraç edilen savcı Mustafa Bilgili'nin talebiyle bazı şüphelilerin görev yaptığı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında, "devlet sırrı" niteliğinde belgelerin bulunduğu 11 ve 16 nolu odalarda (kozmik oda) dönemin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Kadir Kayan arama yapmıştı.

Yıllarca savcı Bilgili'de bulunan dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki yeni iş dağılımının ardından görevlendirilen savcı tarafından, Mart 2015'te takipsizlik kararıyla sonuçlandırmıştı.

Kararda, "Şüphelilerin, Arınç'a ya da hükümet üyesi diğer bakanlara karşı suikast hazırlığı yaptıklarına, cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek üzere, silahlı terör örgütü kurduklarına, yönettiklerine veya üye olduklarına dair delil bulunamamıştır." ifadesi kullanılmıştı.

"Kozmik oda"da aramaya ilişkin işlemlerde imzası bulunan hakim ve savcılar hakkında soruşturma başlatan HSYK Başmüfettişliği de "Kozmik oda" soruşturmasında görev yapan bazı polis, asker ve TÜBİTAK görevlilerinin usulsüz işlemler yaptıkları yönündeki delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmişti.

Başsavcılık da bu kişiler hakkında "FETÖ üyesi olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Halen soruşturmanın 135 şüphelisi bulunuyor. Bunlardan 45'i hakkında iki gün önce gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Bu soruşturma dosyasındaki belgelerde, "Kozmik oda soruşturmasının Arınç'a saldırı iddialarının araştırılmasından ziyade Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı Kozmik Odasında, başta Fetullah Gülen grubu olmak üzere, tarikatlar ve cemaatlerin devlet içindeki kadrolaşmalarıyla ilgili ne tür çalışmaların yapıldığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğünün değerlendirildiği" belirtilerek, "Arama işlemleri gerçekleştirerek devlet sırrı niteliğindeki evrakın da içinde bulunduğu tüm verilere el koymakla Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulunu bir kısım faili meçhul olaylarla irtibatlandırmak amacıyla polis, savcı, hakim üçgeninde kumpas faaliyetinin gerçekleştiği ortaya konulmuştur" ifadesine yer verilmişti.

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