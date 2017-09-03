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Kozmetik için 5 yılda 1,8 milyar dolar

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Kozmetik için 5 yılda 1,8 milyar dolar
Türkiye`nin son 5 yıldaki kozmetik ürünleri ithalatı 1,8 milyar doları aştı. İthalatta en yüksek payı 472 milyon dolarla kremler alırken bu ürünü 256 milyon dolarla makyaj ve cilt bakım ürünleri, 231 milyon dolarla saç boyaları izledi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği  bilgilere göre, Türkiye'nin makyaj malzemeleri ve cilt bakım ürünlerini kapsayan  kozmetik sektörüne yönelik ithalatı son 5 yılda dikkat çekici rakamlara ulaştı.

Bu bağlamda 2012-2016 döneminde ithalatta en yüksek payı 472 milyon  dolarla kremler alırken, bu ürünü 256 milyon dolarla makyaj ve cilt bakım  ürünleri, 231 milyon dolarla saç boyaları izledi.

Son 5 yılda ithalatta göz makyaj malzemelerine 210 milyon dolar,  parfüme 191 milyon dolar, deodorantlara 123 milyon dolar fatura ödeyen Türkiye,  79 milyon dolarlık vücut losyonu, 75 milyon dolarlık ruj, 74 milyon dolarlık tüy  dökücü ithal etti.

Öte yandan söz konusu dönemde Türkiye'nin kozmetik ürünler ihracatı  1,2 milyar dolara yaklaştı. İhracatta 2012-2016 döneminde en yüksek tutarı 429  milyon dolarla deodorantlar oluştururken bunu 146 milyon dolarla parfümler, 118  milyon dolarla göz makyaj malzemeleri, 94 milyon dolarla tüy dökücü, 93 milyon  dolarla ruj takip etti.

BAE'YE 8,8 MİLYON DOLARLIK DEODORANT

Geçen yıla ilişkin ihracat tutarlarının ülkelere dağılımında ilk  sırayı 8,8 milyon dolarlık deodorantın satıldığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)  aldı. Bunu 4,3 milyon dolarlık parfüm, 3,8 milyon dolarlık ruj ihracatıyla  İngiltere izledi. Irak'a 3,8 milyon dolarlık saç boyası, Hollanda'ya 3,5 milyon  dolarlık tüy dökücü satan Türkiye, Irak'a 2,9 milyon dolarlık göz makyaj ürünü,  Suudi Arabistan'a 1,9 milyon dolarlık vücut losyonu, İngiltere'ye 2,6 milyon  dolarlık makyaj ve cilt bakım ürünü, 1,3 milyon dolarlık allık ve 1,3 milyon  dolarlık dudak makyaj ürünü ihraç etti.

İthalatta ise geçen yıl 21,5 milyon dolarlık saç boyası ile Almanya  ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi, 20,7 milyon dolarlık makyaj ve cilt bakım ürünü ile  14,4 milyon dolarlık parfüm ithalatıyla Fransa ve 10,9 milyon dolarlık göz makyaj  ürünü ithalatıyla Almanya takip etti.

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