AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin makyaj malzemeleri ve cilt bakım ürünlerini kapsayan kozmetik sektörüne yönelik ithalatı son 5 yılda dikkat çekici rakamlara ulaştı.
Bu bağlamda 2012-2016 döneminde ithalatta en yüksek payı 472 milyon dolarla kremler alırken, bu ürünü 256 milyon dolarla makyaj ve cilt bakım ürünleri, 231 milyon dolarla saç boyaları izledi.
Son 5 yılda ithalatta göz makyaj malzemelerine 210 milyon dolar, parfüme 191 milyon dolar, deodorantlara 123 milyon dolar fatura ödeyen Türkiye, 79 milyon dolarlık vücut losyonu, 75 milyon dolarlık ruj, 74 milyon dolarlık tüy dökücü ithal etti.
Öte yandan söz konusu dönemde Türkiye'nin kozmetik ürünler ihracatı 1,2 milyar dolara yaklaştı. İhracatta 2012-2016 döneminde en yüksek tutarı 429 milyon dolarla deodorantlar oluştururken bunu 146 milyon dolarla parfümler, 118 milyon dolarla göz makyaj malzemeleri, 94 milyon dolarla tüy dökücü, 93 milyon dolarla ruj takip etti.
BAE'YE 8,8 MİLYON DOLARLIK DEODORANT
Geçen yıla ilişkin ihracat tutarlarının ülkelere dağılımında ilk sırayı 8,8 milyon dolarlık deodorantın satıldığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aldı. Bunu 4,3 milyon dolarlık parfüm, 3,8 milyon dolarlık ruj ihracatıyla İngiltere izledi. Irak'a 3,8 milyon dolarlık saç boyası, Hollanda'ya 3,5 milyon dolarlık tüy dökücü satan Türkiye, Irak'a 2,9 milyon dolarlık göz makyaj ürünü, Suudi Arabistan'a 1,9 milyon dolarlık vücut losyonu, İngiltere'ye 2,6 milyon dolarlık makyaj ve cilt bakım ürünü, 1,3 milyon dolarlık allık ve 1,3 milyon dolarlık dudak makyaj ürünü ihraç etti.
İthalatta ise geçen yıl 21,5 milyon dolarlık saç boyası ile Almanya ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi, 20,7 milyon dolarlık makyaj ve cilt bakım ürünü ile 14,4 milyon dolarlık parfüm ithalatıyla Fransa ve 10,9 milyon dolarlık göz makyaj ürünü ithalatıyla Almanya takip etti.
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Kozmetik için 5 yılda 1,8 milyar dolar
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin makyaj malzemeleri ve cilt bakım ürünlerini kapsayan kozmetik sektörüne yönelik ithalatı son 5 yılda dikkat çekici rakamlara ulaştı.
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