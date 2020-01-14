  • BIST 119.975
  • Altın 292,996
  • Dolar 5,8930
  • Euro 6,5645
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKADünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

Köylere de bekçi geliyor

»
Köylere de bekçi geliyor
Sayıları 30 bini bulan çarşı ve mahalle bekçileri ile ilgili yeni kanun hazırlanıyor. ‘Makul sebep’ olmadan kimlik kontrolü yapamayacak olan bekçilerin köylerde görevlendirilmesinin önü açılıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile iki yıl önce yeniden göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri ile ilgili günün şartlarına uygun yeni bir kanun hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı bir toplantı yapıldı. Sayıları 30 bini bulan bekçilerle ile ilgili kanun 1966 tarihli olduğu için, hem kanunun dili hem de uygulanması konusunda sıkıntıların yaşanması sebebiyle yeni bir çerçeve kanun çıkarılması gündeme geldi. Bu toplantıda 54 yıllık kanun masaya yatırıldı, değiştirilmesi gereken maddeler belirlendi ve kanunun günümüz Türkçe'sine uyarlanması kararlaştırıldı.

KİMLİK VE ARAÇ KONTROLÜ

Yeni çıkarılacak kanunda bekçilerin yetkilerini kullanırken ‘keyfî uygulamaların’ ortaya çıkmaması için, özellikle araç durdurma ve kimlik kontrolü konusunda bekçilere ‘makul sebep’ şartı getiriliyor. Mevcut kanunda bekçilerin belli şartlar gerçekleştiğinde vatandaştan kimlik sorma ve aracını durdurma yetkisi bulunuyor. Ancak aracında arama yapamıyor. Ayrıca vatandaş istemezse kimliğine zorla bakma yetkisi bulunmuyor. Bekçi bu durumda polis çağırıyor. Yeni yapılacak kanunda, kimlik kontrolü gibi uygulamaların ‘makul sebep’ olmadan yapılamayacağı hükme bağlanıyor. Çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelendikleri kişilerle ilgili makul sebep şartıyla arama ve araç kontrolü yapabilecek.

PSİKOLOJİK EĞİTİM ALACAKLAR

Bekçilerin eğitimleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Bekçiler, tıpkı polisler gibi psikolojik eğitim alacak, ayrıca insan hakları eğitimi verilecek. Yeni kanun ile bekçilik ile ilgili yaş, fiziki yeterlilik gibi kriterler ise yönetmelikle belirlenecek. Mevcut kanuna göre çarşı ve mahalle bekçileri il ve ilçelerde görevlendiriliyor. Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda, İçişleri Bakanı Soylu “Şu anda köylerde bekçi görevlendirme düşüncemiz ve hazırlığımız yok. Ama ileride lazım olabileceği düşüncesiyle bu yönde bir düzenleme yapılması doğru olur” dedi.

Bunun üzerine, teklif metnine jandarmanın sorumlu olduğu köylerde bekçi görevlendirilmesinin önünü açacak bir hüküm koyuldu.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Koza İpek davasında karar çıktı09 Ocak 2020 Perşembe 18:08
  • Dünyagöz'ü Ziraat Bankası mı Kurtaracak?19 Aralık 2019 Perşembe 17:13
  • Google Neden Çöktü?19 Aralık 2019 Perşembe 16:19
  • Lisede Yan Baktın Cinayeti19 Aralık 2019 Perşembe 16:00
  • 50 Bin Kişi Sınırda19 Aralık 2019 Perşembe 15:52
  • MSB: 2 PKK'lı Terörist Teslim Oldu19 Aralık 2019 Perşembe 15:48
  • Ruam Tespit Edilen Atlar İtlaf Edilerek Gömüldü19 Aralık 2019 Perşembe 15:47
  • Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 19 gözaltı18 Aralık 2019 Çarşamba 12:41
  • Kim Bu Gizemli İş Adamı?18 Aralık 2019 Çarşamba 11:41
  • Adalet Bakanı Kadına Şiddet Genelgesini Açıkladı18 Aralık 2019 Çarşamba 11:34
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim