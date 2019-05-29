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KÖY MEYDANI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

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KÖY MEYDANI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Niğde'nin Bor ilçesi Bayat köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada ölü sayısı 3'e yükselirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, Bayat köyü meydanında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mediha D., Fehim K., Adem K., Cumali K., Mehmet K. ile ismi belirlemeyen 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fehim K. de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay sonrası çok sayıda jandarma ve polis sevk edilirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı. Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ inceleme yaptı.

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