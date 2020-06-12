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Kovid-19'a karşı çok önemli bir ilacı ürettik

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Kovid-19'a karşı çok önemli bir ilacı ürettik
Son dakika haberi! Bakan Varank'tan flaş açıklama: Kovid-19'a karşı çok önemli bir ilacı ürettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve ''TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu'' çatısı altındaki bilim insanları tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilk yerli sentez ilaç görücüye çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlacın ruhsatlandırma aşamasına gelmesi hem mutluluk hem de gurur verici. Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk mühendisleri tarafından rekor hızda üretilerek dünyaya ihraç edilen yerli yoğun bakım solunum cihazının ardından yeni bir başarı hikayesi daha yazıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve ''TÜBİTAK "Covid-19 Türkiye Platformu" çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen "Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi" ruhsatlandırma aşamasına geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç iş birliğiyle Kovid-19 tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi, Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent'in koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 40 gün gibi kısa sürede üretildi.

Yerli ham madde ile sentezlenerek üretilen ilacı geliştiren İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güzel ve ilacı endüstri seviyesine getiren Atabay Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Atabay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte Bakan Varank'ı ziyaret ederek, ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli sentez ilacın ilk numunesini sundu. Böylelikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve Kovid-19'a karşı tedavilerde kullanılması planlanan yerli sentez ilaç görücüye çıktı.

"YERLİ VE MİLLİ OLARAK KENDİ SENTEZİMİZLE GELİŞTİRDİK"

Bakan Varank, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi: "Türk hekimlerinin Kovid-19 hastalığının tedavisinde çok başarılı şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini bilim insanlarımız, İstanbul Medipol Üniversitesinden Mustafa Güzel hocamızın liderliğinde geliştirdi. Atabay İlaç firması da bu ürünün ticarileşmesi için altyapısını kullandırdı. Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Bunun ruhsatlandırma aşaması var.

Sağlık Bakanımız, kabine toplantısında bu ilaçların hemen ruhsatlandırılması ile ilgili talimat verdiğini de söyledi. Süreçler hızlı şekilde tamamlandığında, kendi sentezimizle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz kendi ilacımızı hem Türkiye'de kullanabileceğiz hem de bu alanda önemli ihracat imkanı var." Bakan Varank, Kovid-19 salgını daha Türkiye sınırlarına girmeden TÜBİTAK başkanlığında "Covid-19 Türkiye Platformu"nu oluşturduklarını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu: "Bu platform ile Türkiye'deki temel araştırmalar seviyesinde koordinasyonu sağlamayı planladık.

Platformun çatısı altında bir kısmı aşı, bir kısmı da ilaç geliştirme olmak üzere 17 proje yürütülüyor. Favipiravir ilacının yerli sentezinin yapılması da bu başlıkta çalıştığımız projelerden biriydi. Burada bir neticeye ulaşmış olmamız, bunun endüstri seviyesine, ilacın ruhsatlandırma aşamasına gelmiş olması bizim açımızdan hem mutluluk hem de gurur verici."

Kaynak: Hürriyet

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