Koton oldu, ya diğerleri?

Başaracağız.İnanıyorum.Artık eminim hatta.



Sadece kürk giydikleri için değil, kürk sattıkları için de kendilerini kötü hissedecekler.

Kürkü için öldürülecek son hayvanı kurtarana kadar “Bu devirde kürk kullanmayı ve pazarlamayı etik ve vicdanlı buluyor musunuz?” sorusunu sormaktan bıkmayacağız.

Kürk satan mağazaların satış elemanlarını dahi “Neden bu vahşete ortak oluyorsunuz?” diye suçlayan, lafını asla esirgemeyen biri olarak son zamanlarda kürklü ürünler içeren markalara karşı olan tavırdan, yükselen seslerden, sosyal medyadaki TT’lerden son derece memnunum.

“Gerçek kürk” etiketini marifetmiş gibi giysilere yapıştıran Koton’un geri adım atıp, üzgün olduklarını belirterek mağazalarında bir daha gerçek kürk satmayacağını açıklaması önemli bir adım.

Darısı hayvanların daha canlıyken derilerinin yüzülmesiyle elde edilen kürkleri satan diğer markaların başına.

Biraz zor gelebilir ama ne dediğimi anlamak için Instagram hesabımdan paylaştığım kürk videosunu izlemenizi rica ediyorum.

Gözyaşlarınıza engel olamayıp, insanlığa lanet okuyacağınıza eminim.

Bu arada, sosyal medya hesaplarından günlerce kürk karşıtı etkili paylaşımlar yaparak yıllardır devam eden bu mücadelemize büyük destek veren Cem Adrian’a da teşekkür etmek istiyorum.

İyi ki var ve iyi ki hissettiklerini söylemekten, mücadele etmekten, bir şeyleri değiştirmek için çaba harcamaktan vazgeçmiyor.

Seni Sevmiyorum Artık

Buray’ın “Aşk mı Lazım” klibini ilk izlediğimde, klipteki tatlı mı tatlı kedicik şarkıcının şans ve başarısını perçinler diye düşünmüştüm.

Aynı zamanda bir HAÇİKO gönüllüsü olan ve bu yıl sokak hayvanları yararına çıkan HAÇİKO takvimine de poz veren Buray, ilk albümü “Bir Şişe Aşk” ile iyi bir çıkış yakalamış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti zaten.

Kasım ayında çıkardığı ikinci stüdyo albümü “Sahiden” ile başarısını perçinlemiş gözüküyor. Albümün ilk klip şarkısı “Aşk mı Lazım” son 5 haftadır MusicTopTR verilerine göre, Türkiye radyo ve televizyonlarında en çok çalınan şarkı oldu.

“Aşk mı lazım, dert mi lazım, söyle sevdiğim bize ne lazım?” sözleri dillerde.

Bol arızalı günümüz ilişkilerini çok iyi özetlemiş gerçekten de.

Türkiye’de ve Avrupa’da konserlerine hız kesmeden devam eden Buray, hızını alamayıp ay sonunda Sydney ve Melbourne’e kadar uzanıyor.

Ve bekleyenlerine bir dip not; “Seni Sevmiyorum Artık” klipleniyor. Gelecek hafta çekilecek klibin yönetmeni daha öncekindeki gibi yine Hasan Kuyucu olacak.

Genç bir La La Land eleştirisi

Gençlerin algılarının açık olması umut veriyor.

Filmleri doğru okuduklarını görünce hayatı da doğru okuyacaklarını düşünüyorum.

Ve mutlu oluyorum.

Koç Özel Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mehmet Efe Ümit’ten aldığım mail’de kendi blog sayfası için yazdığı “La La Land” eleştirisi vardı.

14 dalda Oscar adaylığıyla gündeme oturan “La La Land”le ilgili öyle güzel tespitler yapmış ki.

O yaşta hayallere duyulan aşkı ve tutkuları mükemmel okumuş ve özetlemiş. Paylaşmazsam olmazdı, buyurun o zaman:

“Filmde iki insanın aşkı, sadece tutkularına karşı duydukları aşkın gücü üzerinde durmak için bir araç. Yönetmen Damien Chazelle, tutkumuzun peşinden gitmenin önemini 2014’ün en iyi filmlerinden biri olan ‘Whiplash’de, başarısızlığa duyulan korku ve nefret kanalıyla daha olumsuz bir bağlamda anlatmıştı.

‘La La Land’de ise yeniden tutkularının peşinden koşan iki karakterin hikayelerini anlatıyor.

Fakat amacına ulaşmak için tutkularına olan aşklarının birbirlerine olan aşkla çekişmesini kullanıyor.

Dediğim gibi, filmde ana tema aşk. Karakterlerimizin birbirilerine değil, tutkularına karşı duydukları aşk.” Bir de yerinde karşılaştırmalarla dolu bir tavsiyede bulunmuş genç adam:

“Tom Cruise’un kötü adamları yakalamasından ve Marvel’ın yeni bir karikatür kahramanını, çoğunlukla hayatında karikatür okumamış izleyici kitlesine sunmasından sıkıldıysanız, kesinlikle ‘La La Land’i görmenizi öneriyorum.”

Kaynak: Hürriyet