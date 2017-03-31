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Kösem Sultana Doğum Günü Sürprizi

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Kösem Sultana Doğum Günü Sürprizi
Nurgül Yeşilçay Doğum gününü kutladı.

Önceki gece Asmalımescit Soho House'ta 41.yaşını kutlayan Nurgul Yeşilçay'ı ilk kutlayanlar arasında Evrim Kırmızıtaş Başaran oldu.

Nurgul Yeşilçay doğumgünü pastasını üflerken yeni yaşından da "AŞK"istedi.Kösem Sultan, tüm dostlarına Dünya Birinciliği ödülünü alan Evrim'i tanıştırdı ve gece boyunca uzun uzun sohbet edip eğlendiler...

Muhteşem Yüzyıl Kösem oyuncularının katıldığı gecede Ömür Gedik,Gül Gölge Saygı ve birçok davetli , muhteşem dj performans ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiler.

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