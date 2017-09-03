Korsan servise savaş açtılar, Cumhurbaşkanı'na gidecekler

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Basri Bostancı, korsan taşımacılığın önlenmesine dair önerilerini Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa sunacak.

Okullarda ders zili 18 Eylül'de çalacakken İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Basri Bostancı, velileri çocuklarını 'S' palaka taşımayan araçlara vermemeleri konusunda uyardı. Bostancı, "Herkes 'S' plakalı araç süremez. Bizim sürücülerimiz psikoteknik testlerden geçmiş, geçmişinde trafik sabıkası olmayan güvenilir insanlardır' dedi. Geçen ay, çiğli'de bir anaokulunun korsan servisinde unutulduğu için boğularak ölen 3 yaşındaki Alperen Sakin'i hatırlatan Bostancı, "Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi korsan taşımacılıktır. Bu alandaki sıkıntıyı daha önceden her platformda dile getirdik, ilgili Bakanlıklara çözüm önerilerimizle birlikte sunduk. Şimdi de bu konuyu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı zamanda kentimizin vekili olan Başbakanımız Binali Yıldırım'a taşıyacağız. Maalesef yetkilerin İçişleri Bakanlığı'ndan Ulaştırma Bakanlığı'na geçmesiyle, ardından Mahalli İdareler Kanunu ile İl Trafik Komisyonu yetkilerinin belediyelere verilmesiyle korsanla mücadele alanında önemli zafiyetler yaşanmış, başıbozukluklar ortaya çıkmıştır. Bizim sıkıntıları sürekli üst makamlara ifade etmemizden de, yetki karmaşaları nedeniyle netice alınamamıştır. Bu kez sorunlarımızı devletin zirvesine taşıyacağız" dedi.

YASADAKİ BOŞLUKLARA DİKKAT ÇEKTİ

Korsan çalışan araçların vergi başta olmak üzere yasal zorunlulukları yerine getirmediklerine, haksız rekabet yarattıklarına, taşıdıkları yolcuların can ve mal güvenliğini sağlayamadıklarına dikkat çeken Bostancı, denetim birimlerine yardımcı olmak ve kısa sürede sonuç almak için esnaf odaları birlikleri, ilgili meslek odası, emniyet, belediye ve milli eğitim yetkililerinden oluşan mobil denetim ekipleri kurulması gerektiğnii söyledi. Bostancı, şöyle konuştu:"Denetimlerde yakalanan korsanlara yaptırımlar yetersiz kalmaktadır. Korsan taşımacılık yapan araç şuçüstü yakalansa dahi araç sahibi direksiyonda olmadığından 60 gün bile trafikten men edilememektedir. Şirket adına şirketin sahibi ya da yetkilisi direksiyona çıkmadığından korsanla mücadelede başarı sağlanamamaktadır. Bu sebeple ilgili kanunun ek-2/3 maddesi acilen düzenlenmelidir. Öte yandan eğitim kurumlarının ücretsiz servis taşımacılığı yapması önlenmeli."