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Korsan Maç İzleyenler Yandı

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Korsan Maç İzleyenler Yandı
Sabah yazarı Tezel, bugünkü 'Korsan maç izleyenler yandı' başlıklı yazısında, korsan maç izlemenin cezasının ağırlaşacağını, Digitürk'ün korsanla mücadelede kararlı olduğunu aktardı.

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, TBMM'ye sunulacak olan Spor Yasası'nda, IPTV ile korsan yayınların dağıtıcılarına ve izleyenlere ağır cezalar verilmesinin talep edileceğini belirterek, "Bu hem illegal yayınlardan yılda tam 1.2-2 milyar TL arasında kaybı olan Digiturk, hem de Türk futbolu için güzel bir gelişme" dedi.


Sabah yazarı Tezel, bugünkü 'Korsan maç izleyenler yandı' başlıklı yazısında, korsan maç izlemenin cezasının ağırlaşacağını, Digitürk'ün korsanla mücadelede kararlı olduğunu aktardı.

"Yeni yasa yürürlüğe girince çok kişinin canı yanar" diyen Tezel, yazısında şu ifadelere yer verdi:

 

 

 

"TBMM'ye sunulacak olan Spor Yasası'nda, IPTV ile korsan yayınların dağıtıcılarına ve izleyenlere ağır cezalar verilmesi talep edilecek. Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk (beIN Media Group), korsanla büyük bir mücadele içindeydi ama yasalar yeterli değildi. Eğer kabul edilirse yeni Spor Yasası, korsanla mücadelede önemli bir adım olacak.

Bu hem illegal yayınlardan yılda tam 1.2-2 milyar TL arasında kaybı olan Digiturk, hem de Türk futbolu için güzel bir gelişme.

 

Yayıncı kuruluş ne kadar az zarar ederse kulüpler o kadar çok kazanır. Bu köşede hep yazdım;

IPTV'den maç izleyenler en büyük zararı taraftarı oldukları kulüplere veriyorlar. Asıl merak konusu ise bu yasanın nasıl uygulanacağı.

IPTV yayınları genelde yurt dışından yapılıyor ve bu yayını yapanları yakalamak ve cezalandırmak zor bir süreç. Halk, korsan yayın izlemenin suç olduğunu pek önemsemiyordu.

IPTV'ye yıllık üye olanlar bile var. Birçok insan internette günün maçını yazıp ilk çıkan linki tıklıyor. Artık korsan izlemenin cezası ağırlaşacak. Digiturk ise korsanla mücadelede kararlı. Yeni yasa yürürlüğe girince çok kişinin canı yanar!"

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