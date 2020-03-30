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Koronavirüs'ten Ölenlerin Sayısı 34 bin 5’e Yükseldi

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Koronavirüs'ten Ölenlerin Sayısı 34 bin 5’e Yükseldi
Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 34 bin 848’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 723 bin 328’e yükselirken; 151 bin 991 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 3 bin 157 kişi yaşamını yitirirken; 58 bin 404 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya’da son 24 saatte virüs nedeniyle 756 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişi sayısı 10 bin 779’a yükselirken; vaka sayısı da 97 bin 689’a çıktı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 640’A YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 640’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 38 bin 309’a çıktığını bildirdi.

ABD’DE VAKA SAYISI 143 BİN 25

ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 143 bin 25 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 509 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi. Öte yandan ülkedeki vaka sayısı son 24 saatte 18 bin 360 arttı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 62 bin 435’e yükselirken; 541 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 40 bin 723 kişide virüs tespit edildiği ve 2 bin 611 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 80 bin 110’a ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 803’ye çıktığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1231’e, vaka sayısının da 19 bin 784’e çıktığı belirtildi.

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