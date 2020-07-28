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Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı

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Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı
Avrupa ülkeleri koronavirüs salgınında ikinci dalga korkusu yaşarken uzmanlardan oldukça kritik 'Türkiye' uyarısı geldi.
Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı

Avrupa ülkelerinde ikinci dalga hazırlığının yapıldığı bu dönemde, Türkiye için de uzmanlar ‘dipten gelen dalga’ uyarılarında bulundu.

 
Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı

Uzmanlar kışın yeni bir dalga yaşanmaması için bir dizi önlem alınmasını istedi.

Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı

Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, uzmanların sonbahar aylarına kadar sürecek bir dizi önlem alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundukları belirtiliyor.

50 GÜNLÜK PLAN
Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı

Edinilen bilgiye göre sonbahara kadar 50 günlük plan yapılması gerektiğini dile getiren uzmanlar, özellikle büyükşehirlerdeki ani artışların nedenleriyle ilgili saptamalarda bulundu.

Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı

Yapılan değerlendirmelerde, “Yaz boyunca Anadolu’da olan vatandaşlar, sonbaharda büyükşehirlere dönmeye başlayacaklar. "Diyarbakır’da halaya katılan da, Karadeniz’de yayla şenliklerine giden de sonbaharda İstanbul’a, diğer büyük illere dönecek. İşte onlar, bulaşlarıyla gelecek. Dipten gelen dalga diye buna diyoruz. Önlem almazsak, bu sert bir dalgaya dönüşecek” denildiği öğrenildi.

20 BİNLERE DÜŞMELİ
Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı
Vaka oranının binde 2,5 olduğu hesabıyla, toplumda 200 bin pozitif olduğu düşünülmesi, bu rakamın 10-20 bine indirilmeden de kışa girilmemesi gerektiği ifade ediliyor.
 
Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 919 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 oldu.

YOĞUN BAKIM SAYISI ARTAN İLLERİ AÇIKLADI
Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" dedi.

Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 40 bin 16 test yapıldı, 927 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 1010 kişi de iyileşti.

Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı

Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, toplam vaka sayısı 226 bin 100, toplam vefat sayısı 5 bin 613, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1249, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 387, toplam iyileşen hasta sayısı 209 bin 487 oldu.

Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı
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