Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı

Avrupa ülkelerinde ikinci dalga hazırlığının yapıldığı bu dönemde, Türkiye için de uzmanlar ‘dipten gelen dalga’ uyarılarında bulundu.
Uzmanlar kışın yeni bir dalga yaşanmaması için bir dizi önlem alınmasını istedi.
Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, uzmanların sonbahar aylarına kadar sürecek bir dizi önlem alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundukları belirtiliyor.
Edinilen bilgiye göre sonbahara kadar 50 günlük plan yapılması gerektiğini dile getiren uzmanlar, özellikle büyükşehirlerdeki ani artışların nedenleriyle ilgili saptamalarda bulundu.
Yapılan değerlendirmelerde, “Yaz boyunca Anadolu’da olan vatandaşlar, sonbaharda büyükşehirlere dönmeye başlayacaklar. "Diyarbakır’da halaya katılan da, Karadeniz’de yayla şenliklerine giden de sonbaharda İstanbul’a, diğer büyük illere dönecek. İşte onlar, bulaşlarıyla gelecek. Dipten gelen dalga diye buna diyoruz. Önlem almazsak, bu sert bir dalgaya dönüşecek” denildiği öğrenildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 919 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 oldu.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" dedi.
Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 40 bin 16 test yapıldı, 927 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 1010 kişi de iyileşti.
Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, toplam vaka sayısı 226 bin 100, toplam vefat sayısı 5 bin 613, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1249, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 387, toplam iyileşen hasta sayısı 209 bin 487 oldu.