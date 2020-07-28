Koronavirüste kış hazırlığı: Türkiye için 'dipten gelen dalga' uyarısı

Avrupa ülkelerinde ikinci dalga hazırlığının yapıldığı bu dönemde, Türkiye için de uzmanlar ‘dipten gelen dalga’ uyarılarında bulundu.

Uzmanlar kışın yeni bir dalga yaşanmaması için bir dizi önlem alınmasını istedi.

Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, uzmanların sonbahar aylarına kadar sürecek bir dizi önlem alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundukları belirtiliyor.

50 GÜNLÜK PLAN Edinilen bilgiye göre sonbahara kadar 50 günlük plan yapılması gerektiğini dile getiren uzmanlar, özellikle büyükşehirlerdeki ani artışların nedenleriyle ilgili saptamalarda bulundu.

Yapılan değerlendirmelerde, “Yaz boyunca Anadolu’da olan vatandaşlar, sonbaharda büyükşehirlere dönmeye başlayacaklar. "Diyarbakır’da halaya katılan da, Karadeniz’de yayla şenliklerine giden de sonbaharda İstanbul’a, diğer büyük illere dönecek. İşte onlar, bulaşlarıyla gelecek. Dipten gelen dalga diye buna diyoruz. Önlem almazsak, bu sert bir dalgaya dönüşecek” denildiği öğrenildi.

20 BİNLERE DÜŞMELİ Vaka oranının binde 2,5 olduğu hesabıyla, toplumda 200 bin pozitif olduğu düşünülmesi, bu rakamın 10-20 bine indirilmeden de kışa girilmemesi gerektiği ifade ediliyor. oranının binde 2,5 olduğu hesabıyla, toplumda 200 bin pozitif olduğu düşünülmesi, bu rakamın 10-20 bine indirilmeden de kışa girilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 919 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 oldu.

YOĞUN BAKIM SAYISI ARTAN İLLERİ AÇIKLADI Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" dedi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 40 bin 16 test yapıldı, 927 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 1010 kişi de iyileşti.