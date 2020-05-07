Koronavirüs Vakası Azalan Kentlere Rehavet Uyarısı!

Corona virüs vakalarının 18 gündür görülmediği Artvin ile vaka sayıları azalan Rize'de Covid-19 testlerinin yapıldığı RTEÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı uzmanları uyarılarda bulundu.

Türkiye’de görülen corona virüs salgınının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yeni tip corona virüs (Covid-19) tanı laboratuvarı yetkisi verilen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı çalışmalarını sürdürüyor.

Laboratuvarda, 2 ayda yaklaşık 5 bin dolayında test sonuçlandırıldı. Her türlü biyogüvenlik önlemlerini alan 11 kişilik ekibin 7 gün 24 saat süreyle çalışma yürüttüğü laboratuvarda bakanlık tarafından geliştirilen yerli ve milli kitle çalışılıyor. Corona virüs vakalarının 18 gündür görülmediği Artvin ile vaka sayıları azalan Rize ilinin Covid-19 testlerinin yapıldığı laboratuvar görevlileri rehavet uyarısında bulundu. Günlük ortalama yapılan 150 corona virüs testinde sıfıra yakın pozitif sonuç elde etiklerini açıklayan uzmanlar, sevindirici olan sonuçların rehavete yol açmaması gerektiğini hatırlattı, ''evde kal'' çağrılarını yineledi.