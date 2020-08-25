Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.
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Koronavirüs vaka sayısında artış: 1443 yeni vaka
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu paylaştı.
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Koronavirüs vaka sayısında artış: 1443 yeni vakaSağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu paylaştı.
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Korkutan metrobüs yangınıZeytinburnu'nda metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü.
O gün ne oldu?Gazeteci Fatih Portakal, Fox TV’den ayrıldığını ve emekliliğe ayrıldığını söyledikten sonra bugün de "Hoşgeldin yeni gün" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.
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- 13:05 - Yeni Zelanda’da cami saldırısında yaralanan Türk teröristle yüzleşti
- 12:57 - Kapalıçarşı uçtu!
- 12:54 - Danimarka’nın derdi...
- 12:52 - Finlandiya'nın derdi....
- 12:48 - Koronavirüs vaka sayısında artış: 1443 yeni vaka
- 12:39 - İsmail Küçükkaya’dan Fatih Portakal paylaşımı!
- 12:30 - Formula 1 ve WRC Türkiye'de...
- 12:15 - Korkutan metrobüs yangını
- 12:11 - Melih Gökçek'ten olay yaratan ''Berat Albayrak'' paylaşımı: Kel kafa çıldıracak!
- 12:00 - Takvim gazetesi, Reuters'ı hedef gösterdi: Oyun kurdu, rakam uydurdu!
- 11:37 - O gün ne oldu?
- 16:54 - Ekrem İmamoğlu Tv kuruyor!..
- 15:06 - Soylu düşmekten son anda kurtuldu
- 14:14 - Hazal Filiz Küçükköse'den bikini kazası!
- 13:26 - Arkadaşlar toplanın size bir şey anlatacağım.
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