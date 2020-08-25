Koronavirüs vaka sayısında artış: 1443 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.