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Koronavirüs ne zaman sona erecek? Bill Gates'ten flaş açıklama

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Koronavirüs ne zaman sona erecek? Bill Gates'ten flaş açıklama
Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, yeni tip koronavirüs (COVID-19) hakkında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs ne zaman sona erecek? Bill Gates'ten flaş açıklama

Fox News Sunday'e konuşan Bill Gates, pandeminin 2022'nin sonuna kadar sürebiliceğini belirtti. Gates bu tarihin en iyi senaryo olduğu iddiasının da altını çizdi.

Koronavirüs ne zaman sona erecek? Bill Gates'ten flaş açıklama

Koronavirüs aşısının 2021'in ilk aylarında kullanıma girmesini beklediğini belirten Gates buna rağmen hayatın normale girmesi için en az bir yıla daha ihtiyaç duyulacağı iddiasında.

Koronavirüs ne zaman sona erecek? Bill Gates'ten flaş açıklama

Daha önce Gates, "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı" demişti.

Koronavirüs ne zaman sona erecek? Bill Gates'ten flaş açıklama

Başkanı olduğu 'Bill ve Melinda Gates Vakfı' aracılığıyla eşi ile birlikte koronavirüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, aşının hazır olduğunda ihtiyaç duyan herkese ulaşmasının önüne engeller olduğunu belirtmiş ve aralarında ABD'nin de olduğu zengin ülkelerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizmişti.

Koronavirüs ne zaman sona erecek? Bill Gates'ten flaş açıklama

20 yıl önce aşı endüstrisinin temsilcilerinin yanı sıra özel yatırımcılar, UNICEF, DSÖ gibi kuruluşlardan oluşan Aşı ve Bağışıklama Küresel İşbirliği'ni (GAVI) hayata geçiren Bill Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla işbirliğini maddi olarak destekliyor. Vakıf, İngiltere'nin ardından işbirliğinin en büyük destekçisi konumunda.

Koronavirüs ne zaman sona erecek? Bill Gates'ten flaş açıklama
 
 
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