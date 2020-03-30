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Koronavirüs İlacı 7 Ülkede Test Edilmeye Başlandı

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Koronavirüs İlacı 7 Ülkede Test Edilmeye Başlandı
Dünya çapında 723 binden fazla insanı hasta eden corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals isimli şirketlerden geldi.

İki şirket, Kevzara olarak bilinen ilacın geliştirilmiş halini hastalar üzerinde test etmeye başladıklarını duyurdu.

Geçen hafta içerisinde ABD’de ilacın hastalar üzerinde test edildiğini açıklayan şirketler, bağışıklık sistemini etkileyen ilacın İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Kanada ve Rusya’da da hastalar üzerinde deneneceğini duyurdu.

Şirketler son denemelerin yaklaşık 300 hasta üzerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Deneme sürecine katılacak kişilerin özellikle Covid-19’dan dolayı çok ağır ve durumu kritik hastalardan seçildiği belirtildi.

SİTOKİN FIRTINASINI DURDURACAK
Doktorlar ve bilim insanları corona virüsünün sitokin fırtınası olarak da bilinen bağışıklık sisteminin aşırı tepki vererek organlara saldırmasına sebep olduğunu düşünürken, bu ilaçlar ile bağışıklık sisteminin yönlendirilebilmesini umuyor.

Reuters’ın haberinde Regeneron’un ABD’deki deneme sürecini yönettiği ve Sanofi’nin de ABD’nin dışındaki bölgelerde çalışmalarına devam ettiği açıklandı.

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