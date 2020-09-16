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Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

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Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi
İran'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi günden güne ağırlaşırken salgına yakalanan çocuk sayısında da artış yaşanıyor.

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

İran'da ağustos ayının sonlarına doğru düşüşe geçen Kovid-19 vakaları, Aşure Günü törenlerinin ardından yeniden yükselişe geçti.

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

Ülke genelinde 31 Ağustos'ta 642 olarak açıklanan günlük vakalar dün 1000'in üzerinde artışla 2 bin 705 olarak kaydedildi.

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

Hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşerken 14 Eylül'de 156 dün de 140 oldu.

ÇOCUKLAR İÇİN PANDEMİ BÖLÜMÜ
Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, insanların gidiş gelişlerinin ve hareketliliğinin etkisinin 2 hafta sonra vaka ve yatırılan sayısında ve 4 ila 6 hafta sonra da can kayıplarında etkisini göstermeye başladığını dile getirdi.

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre İran'da koronavirüs salgının görülmediği hiçbir bölge yok.

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

Ülkenin 31 eyaletinden 28'i "kırmızı" ve "riskli" bölgeler olarak ilan edildi.

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

Vakaların yeniden yükselişe geçmesinin ardından her yıl binlerce İranlının katıldığı Erbain Yürüyüşü merasimi iptal edildi.

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

Kovid-19 salgını bütün dünyada olduğu gibi İran'da da etkisini artırmaya devam ederken Tahran yönetimi, ilkokul, ortaokul ve liseleri yüz yüze eğitime açtı.

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

Hükümetin bu adımına bazı siyasiler ve sağlık yetkilileri itiraz ederken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, derslere katılımda zorunluluk şartı aramayacaklarını ve çocukların evden uzaktan eğitim için hazırlanan programları takip edebileceğini açıkladı.

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

İran'da okulların açılmasının çocukların sağlığını tehlikeye atıp atmadığıyla ilgili tartışmalar sürerken AA ekibi Tahran'daki Ali Asgar Çocuk Hastanesi Kovid-19 bölümünü ve burada tedavi gören koronavirüs hastası çocukları görüntüledi. 

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

Hastanenin Kovid-19'a yakalanan çocuk hastalar bölümü başhemşiresi Süreyya Şucai AA muhabirine yaptığı açıklamada ağustostan bu yana pandemi bölümüne yatırılan hasta sayısında artış olduğunu söyledi.

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

Çocuklara yapılan testlerde pozitif oranın yükseldiğini ve 6 testten 3'ünün pozitif çıktığını aktaran Şucai, "Sonbaharda grip salgını ve Kovid-19 salgını aynı zamana denk gelecektir. Bu durumda tehlike daha da artacaktır. O yüzden ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Şimdiye kadar Kovid-19 hastası çocuklara iyi bakabildik ve bu konuda herhangi bir sorunumuz yok fakat grip salgını da etkili olursa bizi zor günler bekliyor demektir." şeklinde konuştu.

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

Ailelerden çocuklarını korumalarını ve sağlık kurallarına riayet ederek kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Şucai, tedaviyle ilgili olarak da şunları söyledi:

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

"Koronavirüs hastalığı çocuklarda büyüklere göre daha hafif oluyor. Kovid-19'un çocuklardaki belirtisi daha çok ateş oluyor. Öksürük ve hapşırık gibi belirtiler büyüklere oranlara daha az."

"OKULLAR KAPALI KALMAYA DEVAM ETMELİDİR"
Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

Sağlık Bakanlığının çocukların salgına yakalanmaması için tedbir aldığını ve okulları tatil ettiğini hatırlatan Şucai, "Çocukların birbirinden ayrı kalması gerekmektedir. Okullar kapalı kalmaya devam etmelidir." dedi.

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

Şucai, Kovid-19'un tespit edilmesi için çocuklara ve büyüklere uygulanan testler aynı olduğunu ve farklı bir uygulamanın olmadığını sözlerine ekledi.

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğu açıklanmıştı.

Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi
Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi
Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi
Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi
Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi
Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi
Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi
 
Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi
Son dakika... Sayı her geçen gün artıyor: Koronavirüs hastası çocuklar görüntülendi
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