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Koronavirüs aşısı ilk olarak sağlıkçılar ve yaşlılara vurulacak

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Koronavirüs aşısı ilk olarak sağlıkçılar ve yaşlılara vurulacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanların aşılanacağını açıkladı.

Çin'den getirilen koronavirüs aşısının ilk partisi Türkiye'ye ulaştı.

Aralık ayında 10 milyon aşının geleceği bilgisini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından, Bakan Koca açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, aşının 4 aşamada önceliği olan vatandaşlara yapılacağını belirtti:

İLK AŞAMA: SAĞLIKÇILAR VE YAŞLILAR

"İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır."

İKİNCİ AŞAMA: GEREKLİ SEKTÖRLERDE YÜKSEK RİSK ALTINDAKİLER

"İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır."

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: 50 YAŞ ALTI KRONİK HASTALAR

"Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır."

DÖRDÜNCÜ AŞAMA

"Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır."

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