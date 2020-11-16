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Korona virüste 'mavi' alarm! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat...

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Korona virüste 'mavi' alarm! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat...
Korona virüste 'mavi' alarm! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat...

Son dakika haberlerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 89 kişi korona virüsten hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var" dedi. Öte yandan Kovid-19’un yıkıcı etkilerinin yaşandığı İstanbul’da mavi yakalıların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde gerçekleşen hareketlilik kentteki vaka artışını hızlandırdı. Raporda, riskin Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

 

Son dakika haberine göre. Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 89 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 11 bin 507’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerine yer verdi.

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