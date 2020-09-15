Korona virüs aşısında yeni tarih! 1 ay kaldı...

Son dakika haberlere göre, Korona virüs aşısıyla ilgili her gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dünyanın umutla beklediği korona virüs aşısıyla ilgili bir açıklama daha geldi.

ABD'li ilaç firması Pfizer, üzerinde çalıştıkları yeni tip korona virüs (covid-19) aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebileceklerini açıkladı. Pfizer CEO'su Albert Bourla, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, son aşamasına gelinen koronavirüs aşısının ''güvenli ve etkili'' olması durumunda yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini söyledi. ​ Bourla, şirketin aşının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit etme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, aşının onayı ve dağıtımı için hazırlıklara başladıklarını bildirdi. Üçüncü ve son aşamasına gelinen aşının 18 ila 85 yaş grubu arasında 30 bin gönüllü üzerinde denenmeye başlandığını ve deneklerin sayısını 44 bine çıkarmayı düşündüklerini belirten Bourla, potansiyel koronavirüs aşısını 16 yaş grubu ile kronik hastalığı bulunanlar üzerinde de deneyeceklerini kaydetti. ​ Bourla, aşının üretimine de başladıklarını ve başarılı olduğunun kanıtlanması durumunda yüz binlerce doz aşının dağıtıma hazır olacağını söyledi. ​ OXFORD AŞIYI YENİDEN BAŞLATACAK Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemelerinin, verilen aranın ardından yeniden devam etmesi kararlaştırıldı. ​ Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, bir gönüllüde ortaya çıkan hastalık nedeniyle çalışmaların durdurulduğu hatırlatıldı. ​ Konuya ilişkin araştırmaların tamamladığı kaydedilen açıklamada, "Hem bağımsız güvenlik inceleme komitesi hem de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansının tavsiyelerinin ardından denemeler, Birleşik Krallık'ta yeniden başlayacak." denildi. ​ Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşısı denemeleri, bir gönüllüdeki olumsuz reaksiyon nedeniyle pazar günü askıya alınmıştı. New York Times gazetesi, İngiltere'deki denemelerde bir katılımcıda, transvers miyelit (omurilikte iltihap) geliştirdiğini iddia etmişti. ​ AstraZeneca, prosedürler gereği bağımsız bir komitenin durumu incelemesi için çalışmaların durdurulduğunu ve bunun aşı çalışmalarında olağan bir durum olduğunu bildirmişti. ​ Birkaç dozda uygulanacak olan aşı adayının, İngiltere, ABD, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da üçüncü aşama denemeleri yapılıyor. Üçüncü aşama, onay öncesi son aşama olarak görülürken, bugüne kadar İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da onbinlerce kişide aşı adayı denenmişti.