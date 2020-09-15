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- İş insanı Suna Kıraç hayatını kaybetti
- Rakamlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 arttı
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Son dakika haberlere göre, Korona virüs aşısıyla ilgili her gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dünyanın umutla beklediği korona virüs aşısıyla ilgili bir açıklama daha geldi.
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- 12:41 - İş insanı Suna Kıraç hayatını kaybetti
- 12:35 - Rakamlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 arttı
- 12:27 - 91 firma 113 üründe hile yaptı: Bakanlık listeyi açıkladı…
- 12:23 - Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
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- 12:10 - Cedi Osman soluğu Mardin'de aldı
- 11:59 - Defne Samyeli'den kıyafet eleştirilerine yanıt: Başörtüsü döneminden...
- 11:55 - Yunanistan Cumhurbaşkanı: Barış için savaşa hazır olmalısınız
- 11:52 - Bu ne saygısızlik?
- 11:44 - Korona virüs aşısında yeni tarih! 1 ay kaldı...
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- 12:48 - Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral yine parti verdi
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- 12:35 - KKTC'de nefes kesen tatbikat
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