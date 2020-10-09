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Korona vaka sayısında perşembe günü rekor artış kaydedildi

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Korona vaka sayısında perşembe günü rekor artış kaydedildi
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da Covid-19 günlük vaka sayısında perşembe günü rekor artış yaşandığını belirtti.

DSÖ: Korona vaka sayısında perşembe günü rekor artış kaydedildi

Örgütün verilerine göre, 24 saat içerisinde Covid-19 vakalarında 338 binden fazla artış oldu.

DSÖ: Korona vaka sayısında perşembe günü rekor artış kaydedildi

Böylelikle dünyadaki toplam vaka sayısı 36 milyon 662 bine ulaşmış oldu. Salgında bu güne kadar 1 milyon 65 bin kişi hayatını kaybetti.

DSÖ: Korona vaka sayısında perşembe günü rekor artış kaydedildi
Rekor vaka artışın arkasında, Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinde vakaların yeniden artması var. DSÖ'ye göre Avrupa bölgesi şu an Hindistan, Brezilya ve ABD'den fazla vaka bildiriyor.
 
TESPİT EDİLEMEYEN VAKALAR VAR
DSÖ: Korona vaka sayısında perşembe günü rekor artış kaydedildi

Ancak uzmanlar, tespit edilmemiş vakalar da göz önünde bulundurulduğunda bu sayının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.
 

AVRUPA'DA REKOR
DSÖ: Korona vaka sayısında perşembe günü rekor artış kaydedildi

Birleşik Krallık'ta, perşembe günü bildirilen günlük vaka sayısı 17 binden fazlaydı.
 

DSÖ: Korona vaka sayısında perşembe günü rekor artış kaydedildi

İngiltere Halk Sağlığı yetkilisi Dr Yvonne Doyle, ülkesinde salgına ilişkin, "Vaka ve hastaneye kabullerde kesin ve sürekli bir artış görüyoruz. Bu trend gayet açık ve çok endişe verici" diye konuştu.

DSÖ: Korona vaka sayısında perşembe günü rekor artış kaydedildi
Fransa'da ise son zamanlarda günlük Covid-19 enfeksiyonları 18 binlerin eşiğinde. Hükümet, bar ve restoranları kapatma gibi birçok yeni önlemlere başvuruyor.
DSÖ: Korona vaka sayısında perşembe günü rekor artış kaydedildi

Günlük yaklaşık 4 bin vaka ile Almanya, diğer ülkelere göre daha iyi durumda olsa da, perşembe günü nisan ayından bu yana yeni vakalardaki en büyük günlük artış oldu.

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