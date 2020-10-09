Korona vaka sayısında perşembe günü rekor artış kaydedildi

Örgütün verilerine göre, 24 saat içerisinde Covid-19 vakalarında 338 binden fazla artış oldu.

Böylelikle dünyadaki toplam vaka sayısı 36 milyon 662 bine ulaşmış oldu. Salgında bu güne kadar 1 milyon 65 bin kişi hayatını kaybetti.



Rekor vaka artışın arkasında, Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinde vakaların yeniden artması var. DSÖ'ye göre Avrupa bölgesi şu an Hindistan, Brezilya ve ABD 'den fazla vaka bildiriyor.

TESPİT EDİLEMEYEN VAKALAR VAR Ancak uzmanlar, tespit edilmemiş vakalar da göz önünde bulundurulduğunda bu sayının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.



AVRUPA'DA REKOR Birleşik Krallık'ta, perşembe günü bildirilen günlük vaka sayısı 17 binden fazlaydı.



İngiltere Halk Sağlığı yetkilisi Dr Yvonne Doyle, ülkesinde salgına ilişkin, "Vaka ve hastaneye kabullerde kesin ve sürekli bir artış görüyoruz. Bu trend gayet açık ve çok endişe verici" diye konuştu.

Fransa 'da ise son zamanlarda günlük Covid-19 enfeksiyonları 18 binlerin eşiğinde. Hükümet, bar ve restoranları kapatma gibi birçok yeni önlemlere başvuruyor.