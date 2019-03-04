Yaşar Çakmak / Güncel

Korkuyorum kelimesini Yağmur Aşık yani Emre Aşık'ın karısı Beyaz TV'ye çıktığında canlı yayında söyledi. Bu kelime beni de etkiledi. O geceyi Yağmur'u tanıyan yakın dostları anlattı. Yağmur'a tezgah kurulduğunu söyleyen yakın çevresi Mustafa Bey'le Yağmur aşk yaşasaydı farklı fotoğraflarda olabilirdi herkesin gidip eğlenebileceği mekana mı gider dediler. Bu gerçektende böyleydi.

Ben inanmıyorum!

Düşünün bir kadın kocasını aldatacak... Çok daha gizli şeyler yapabilir. Bir erkek karısını aldatacak çok farklı şeyler yaparak kimsenin göremiyeceği yerlerde yapar. Özellikle boşanma aşamasında olan bir kadın bir arkadaşını alıp gece klubüne bile gitmez. Yağmur hanım yakın arkadaşı olduğu için rahatlıkla bir klubüne gidip eğlenmiş olabilir. Sonuçta ortaklık bitmiş bu ihanet değildir. Hemen bir çamur atmamak gerek. Belki klubte karşılaştılar. Sokakta da karşılaşıp selam verdiler. Emin olmadan kimseye çamur atmak kadın ve erkek için çok ayıp bişey bence.

Kafamı karıştıran sorular

Bu resimler tesadüf mü çekildi? Yoksa Emre gerçekten iyi bir tezgah mı kurdu. Ve ardından mahkemeye bu resimleri sunup boşanma davası açan Emre Aşık çocuklarının vekaletini isteyip 100 bin lira da tazminat davası açması çok ilginç geldi. Yoksa Yağmur hanıma nafaka vermemek için mi yaptı. Bütün bunlar kafamı karıştırdı.

Emre'yi tanıyan biri olarak

Huylu huyundan vazgeçer mi? Yıllardır tanırım. Aşk kaçamaklarını yazan bir gazeteci olarak hep yalan söyleyen biri olarak bilirim. Yanında ki kadınlarla çekildiği zaman "tanımam onlar geldi yanıma" "hiç bir ilgim yok" "siz yanlış yazıyorsunuz" diyerek geçiştirirdi. Yıllarca aşk yaşadığı Aysun Kayacı'yı da hep böyle kandırırdı. O yüzden huylu huyundan vazgeçmez ben Yağmur hanıma Emre'nin yanlış yaptığını düşünüyorum