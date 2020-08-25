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Korkutan metrobüs yangını

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Korkutan metrobüs yangını
Zeytinburnu'nda metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç küle döndü. Yangın nedeniyle kapanan D-100 Ankara yönü trafiğe açıldı.

Son dakika... İstanbul'da korkutan metrobüs yangını

Zeytinburnu'nda metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son dakika... İstanbul'da korkutan metrobüs yangını

Alevler bir anda aracı sardı. Araçtaki yolcular kendilerini son anda dışarıya atarak, yangından kaçtı.

Son dakika... İstanbul'da korkutan metrobüs yangını

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç küle döndü.

Son dakika... İstanbul'da korkutan metrobüs yangını

Yangın nedeniyle kapanan D-100 Ankara yönü trafiğe açıldı.

Son dakika... İstanbul'da korkutan metrobüs yangını

Araçlar yan yola yönlendirildi. Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler de aksadı.

YANGINDAN BÖYLE KAÇTILAR
Son dakika... İstanbul'da korkutan metrobüs yangını

Araç alev alev yanarken, içindeki yolcular yangından son anda kaçtı. Yolcuların yangından koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Son dakika... İstanbul'da korkutan metrobüs yangını
Son dakika... İstanbul'da korkutan metrobüs yangını
Son dakika... İstanbul'da korkutan metrobüs yangını
Son dakika... İstanbul'da korkutan metrobüs yangını
Son dakika... İstanbul'da korkutan metrobüs yangını
Son dakika... İstanbul'da korkutan metrobüs yangını
Son dakika... İstanbul'da korkutan metrobüs yangını
Son dakika... İstanbul'da korkutan metrobüs yangını
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