Korkutan metrobüs yangını

Zeytinburnu'nda metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç küle döndü. Yangın nedeniyle kapanan D-100 Ankara yönü trafiğe açıldı.

Zeytinburnu'nda metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler bir anda aracı sardı. Araçtaki yolcular kendilerini son anda dışarıya atarak, yangından kaçtı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç küle döndü.

Yangın nedeniyle kapanan D-100 Ankara yönü trafiğe açıldı.

Araçlar yan yola yönlendirildi. Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler de aksadı.