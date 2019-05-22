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KORKUTAN EKONOMİK RAPOR

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KORKUTAN EKONOMİK RAPOR
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Türkiye ekonomisi için eksi yüzde 1,8 olan daralma beklentisini eksi yüzde 2,6 olarak revize etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Türkiye ekonomisi için eksi yüzde 1,8 olan daralma beklentisini eksi yüzde 2,6 olarak revize etti. Kurum, Türkiye'ye ilişkin 2020 büyüme beklentisini ise yüzde 3,2'den yüzde 1,6'ya düşürdü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı için Türkiye ekonomisine yönelik eksi yüzde 1,8 olan daralma tahminini yüzde eksi 2,6 olarak revize etti. OECD, Türkiye için 2020 yılına ilişkin öngördüğü yüzde 3,2 büyüme hızını ise yüzde 1,6'ya düşürdü.

TEŞVİKLER EKONOMİK DARALMAYI YAVAŞLATTI

OECD bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda, geçen yıl Ağustos ayında gerçekleşen ve yılın ikinci yarısında resesyonu tetikleyen finansal şokun ardından verilen güçlü mali teşviklerin 2019 başlarında ekonomik daralmayı yavaşlattığını belirtti. Ancak 31 Mart yerel seçimleri sonrası yatırımcı tarafındaki belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekti.

2019'UN İKİNCİ YARISINDA TOPARLANMA ÖNGÖRÜLÜYOR

Raporda, iş ve hanehalkı duyarlılığının da giderek artan belirsizlikten etkilendiği belirtildi. İç ve dış güveni zedeleyecek herhangi yeni bir şok yaşanmaması halinde 2019'un ikinci yarısından itibaren bir toparlanma öngören OECD, buna rağmen 2019 ve 2020'deki GSYH'nin 2018 seviyesinin altında kalacağı tahmininde bulundu.

MERKEZ BANKASININ KREDİBİLİTESİNİ ARTIRMASI GEREKİYOR

OECD tüketici, işletme ve yurt içi ve uluslararası yatırımcıların yeniden güveninin kazanılması için öngörülebilir ve nitelikli ekonomi politikalarının ve piyasa kurumlarının kredibilitesinin önemini de vurguladı. OECD, Merkez Bankasının (TCMB) net uluslararası rezerv pozisyonunu yeniden yapılandırması ve kredibilitesini artırması gerektiğini belirtti.

Ayrıca OECD, Mart ayındaki aşağı revizyonun ardından dünya ekonomisinin yüzde 3,3 olan 2019 büyüme tahminini yüzde 3,2'ye düşürürken; 2020 için yüzde 3,4 olan büyüme tahminini ise değiştirmedi.

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