  • BIST 108.448
  • Altın 146,835
  • Dolar 3,4522
  • Euro 4,1026
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAErdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti

Korkudan titredi! Zor sakinleştirdiler…

»
Korkudan titredi! Zor sakinleştirdiler…
Maltepe'de bir güzellik merkezinde epilasyon makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle büyük panik yaşayan merkezin sahibi güçlükle sakinleştirildi. Olayda can kaybı yaşanmazken güzellik merkezi kullanılamaz hale geldi.

Olay, Maltepe Bağdat Caddesi'nde 6 katlı binanın ikinci katında bulunan güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Sabah saatlerinde epilasyon aletinin alev alması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede tüm merkezi kaplayan alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken 6 katlı binada dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerince tedavi edildi. Öte yandan, güzellik merkezinin sahibi ise büyük panik yaşadı. Korkudan titreyen ve gözyaşlarına boğulan merkez sahibi çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Yangın nedeniyle güzellik merkezi kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti14 Eylül 2017 Perşembe 13:51
  • CHP'den Adalet Kurultayı'nda alkollü içik içen başkanla ilgili flaş karar14 Eylül 2017 Perşembe 13:50
  • Atatürk Havalimanı'ndaki uçuş yoğunluğu ilginç görüntüler oluşturdu14 Eylül 2017 Perşembe 13:49
  • ‘Organize İşler’ filmi gerçek oldu14 Eylül 2017 Perşembe 13:43
  • Soyguna gittiler bozguna uğradılar14 Eylül 2017 Perşembe 13:41
  • Korkudan titredi! Zor sakinleştirdiler…14 Eylül 2017 Perşembe 13:40
  • Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sıcaklık rekoru bekleniyor14 Eylül 2017 Perşembe 12:45
  • NATO Genel Sekreteri'nden S-400 açıklaması14 Eylül 2017 Perşembe 12:38
  • 'Vatan sağ olsun'14 Eylül 2017 Perşembe 12:30
  • MHP'den 300 istifa14 Eylül 2017 Perşembe 12:27
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim