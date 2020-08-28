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Korkudan hastaneye koştu

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Korkudan hastaneye koştu
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye giderek corona virüs testi yaptırdığı öğrenildi.

 

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye gitti. İddialara göre; hastanede yaklaşık 1 saat kalan Tatlıtuğ, corona virüs testi yaptırdı.

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    Vakaların artması ile panik yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un testini yaptırıp, hastaneden ayrıldığı ve sonucunu beklediği öğrenildi.

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    Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra hastaneye oyuncu Pelin Karahan da geldi. Ancak Karahan'ın ise hastaneye test için mi yoksa ziyaret için mi geldiği öğrenilemedi.

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    DAHA ÖNCE DE ŞÜPHELENMİŞTİ Tatlıtuğ daha önce de İstanbul'da corona virüs şüphesiyle hastaneye gitmişti. 36 yaşındaki Tatlıtuğ, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yapmıştı:

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    "Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün corona virüs test sonucumun negatif geldiğini öğrendim.

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    Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim.." (Kaynak: haberturk.com)

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