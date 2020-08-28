Korkudan hastaneye koştu

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye gitti. İddialara göre; hastanede yaklaşık 1 saat kalan Tatlıtuğ, corona virüs testi yaptırdı.
- 2
Vakaların artması ile panik yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un testini yaptırıp, hastaneden ayrıldığı ve sonucunu beklediği öğrenildi.
- 3
Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra hastaneye oyuncu Pelin Karahan da geldi. Ancak Karahan'ın ise hastaneye test için mi yoksa ziyaret için mi geldiği öğrenilemedi.
DAHA ÖNCE DE ŞÜPHELENMİŞTİ Tatlıtuğ daha önce de İstanbul'da corona virüs şüphesiyle hastaneye gitmişti. 36 yaşındaki Tatlıtuğ, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yapmıştı:
- 5
"Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün corona virüs test sonucumun negatif geldiğini öğrendim.
Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim.." (Kaynak: haberturk.com)
- BIST 1.101
- Altın 463,306
- Dolar 7,3349
- Euro 8,6893
- İstanbul 24 °C
- Ankara 18 °C
- Ukranyanali model Türkiye'yi çok sevdi.
- Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu
- Uzaktan eğitim nasıl olacak?
- Yaklaşanı vurun
- 2023'te piyasaya sürülecek
- 1 milyon TL ödülle aranan terörist Vedat Demir örgütten kaçtı
- ABD'yi karıştıran ses kaydı
- Yeni bir çığır açacağız
- Ankara'da vakalar arttı! İşte ilçe ilçe son hali...
- Merkel'den kritik Doğu Akdeniz açıklaması!
- Yeni sezonda maçlar seyircili mi oynanacak?
- AYASOFYA TAYYİP’E OY GETİRECEK Mİ?
- Diyanet, 4 adet kitabın basımı için 4 milyon lira harcadı
- Sosyetik güzel korkudan mı beraber?
- Seçime start verdiler mi?
Korkudan hastaneye koştu
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye giderek corona virüs testi yaptırdığı öğrenildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ukranyanali model Türkiye'yi çok sevdi.Dünyanın en centilmen memleketi Türkiye.Ukraynali model ve oyuncu Alesya Antonova bir süreden beri İstanbul'da modellik, mankenlik ve oyunculuk yapan İstanbul'u çok seven Alesya dünyayı çok gezdi.
Sosyetik güzel korkudan mı beraber?Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın yeni sevgilisi oyuncu Çağrı Atakan'ın eski sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıktı.
Kahkaları Nişantası"nda yankılandıMerve Boluğur önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı'ndaydı. Oyuncunun kahkahaları çevresindekilerin dikkatlerinden kaçmadı.
Korkudan hastaneye koştuOyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye giderek corona virüs testi yaptırdığı öğrenildi.
Defne Samyeli paylaşımı çok beğenildiGeçtiğimiz yaz Cem Yılmaz’la ilişkisi çok konuşulan Defne Samyeli bu yaza da sosyal medya paylaşımlarıyla damga vurdu.
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
- 19:26 - Ukranyanali model Türkiye'yi çok sevdi.
- 16:55 - Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu
- 16:53 - Uzaktan eğitim nasıl olacak?
- 16:44 - Yaklaşanı vurun
- 16:40 - 2023'te piyasaya sürülecek
- 16:31 - 1 milyon TL ödülle aranan terörist Vedat Demir örgütten kaçtı
- 16:26 - ABD'yi karıştıran ses kaydı
- 16:22 - Yeni bir çığır açacağız
- 17:37 - Ankara'da vakalar arttı! İşte ilçe ilçe son hali...
- 17:33 - Merkel'den kritik Doğu Akdeniz açıklaması!
- 17:26 - Yeni sezonda maçlar seyircili mi oynanacak?
- 17:22 - AYASOFYA TAYYİP’E OY GETİRECEK Mİ?
- 17:14 - Diyanet, 4 adet kitabın basımı için 4 milyon lira harcadı
- 17:05 - Sosyetik güzel korkudan mı beraber?
- 16:59 - Seçime start verdiler mi?
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim