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"Korku ve endişe hata yaptırır"

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"Korku ve endişe hata yaptırır"
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP ve MHP’nin aday listelerinin teslimine kısa bir süre kala bazı illerde adayları teke düşürerek ittifakı genişletmesini değerlendirdi.

Bugüne kadar Erdoğan’ın hiç yapmadığı işler yaptığını ve bunun korku, endişe işareti olduğunu söyleyen Akşener, “Yıkılmaz algısı patır kütür çöküyor şu anda” dedi.

31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde son viraja girildi. CHP ile 23’ü büyükşehir toplam 50 ilde iş birliğine giden İyi Parti, aday listelerinin verileceği 19 Şubat’ın hemen ardından aday tanıtım toplantısı yapacak.

20 Şubat’ta ATO Congresium’da yapılacak toplantıda ayrıca seçim bildirgesi de açıklanacak.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre seçim kampanyasına Bilecik’ten başlayan Akşener il seyahatlerini de sürdürüyor.Akşener’in ikinci adresi, iddialı oldukları Mersin. Akşener, MHP’den İyi Parti’ye geçerek yeniden aday olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’la birlikte 14-15 Şubat’ta 2 gün seçim çalışması yapacak.

Akşener bu ziyareti öncesi Meclis’te aralarında Gazete Duvar’ın da bulunduğu bir grup gazeteciyi konuk etti.Erdoğan bunu ilk kez yapacak

Ekonomiyle ilgili gelişmeleri değerlendiren ve “Bu seçimin öznesi ekonomi olacak” diyen Akşener Cumhur İttifakı’nın genişleme görüşmeleri kapsamında bazı illerde adayları teke düşürmeye dönük çalışma başlatılmasıyla ilgili soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gördüğüm kadarıyla Tayyip (Erdoğan) Bey bugüne kadar hiç yapmadığı işleri yapmış olacak. Yani bu korku işaretidir. Kimi aday gösterirse göstersin hiç aday geri çekmedi. Doğru-eğri, arkasında durdu. Şimdi ilk defa bunu yapacak. Şimdi bunun sahadaki algısı ne olacak? Yani yıkılmaz algısı patır kütür çöküyor şu anda.”

Korku endişe hata yaptırır

Erdoğan’ın bir çerçeveleme ustası olduğunu millet bahçeleri, kahvelerin bu anlamda bilerek, dikkat çekmek için yapılmış işler olduğunu söyleyen Akşener, “Ama şimdi Tayyip Bey’in o çerçeveleme modelinde konuşması yok. Mermiyi niye söylersin? Onun yapmayacağı bir iş bu. Bir endişe var gerçekten. Korku ve endişe hata yaptırır. Daha doğrusu odaklanmayı engeller. Ben endişeli görüyorum, endişe asabiyet yaratır” dedi.

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