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KÖPRÜDE İNTİHAR

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KÖPRÜDE İNTİHAR
Aracını ateşe verdi sonra kendini ve köprüden atladı

15 Temmuz Şehitler köprüsüne geldiği otomobili ateşe veren B.K. (46) isimli kişi köprüden aşağıya atladı.

Olay dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler köprüsüne gelen B.K., aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı. Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken köprüde çift yönde de yoğunluk yaşandı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Otomobilini yakıp köprüden atlayan B. K.'nın cansız bedeni deniz polisi ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından bulundu. 

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