Arslan, yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü’nde ise 2 Ocak 2017 ile 2 Ocak 2018 arasındaki kur farkına göre bir ayarlama yapılacağını belirtti. 2 OcakSon dakika... Köprü ve otoyollara enflasyon ve kur zammı kapıda
2017’de kur 3 lira 51 lira seviyesinde bulunuyordu. Arslan, yeni rakamların yılın başında açıklanacağını da söyledi.
- BIST 115.034
- Altın 158,900
- Dolar 3,7901
- Euro 4,5436
- İstanbul 13 °C
- Ankara 8 °C
- DAMAT TWEEN VE D’S DAMAT MAĞAZALARINDA YILBAŞI HEYECANI!
- NATO'da Bir İlk Gerçekleşti!
- Sığınıktan Çıkan Terörist Ateş Açtı!
- Nişantaşı'nda Kaos!t
- Yolcu Otobüsü Devrildi
- Köprü ve Otoyollara Enflasyon Zammı!
- Kemer'de Rekor Rus Turist
- Apple'dan Özür!
- Kars'ta Trafo Çaldılar!
- Vize Krizinde Yeni Gelişme!
- İSKİ'de İhale Skandalı Doğru Mu Çıktı?
- Sanat Okulu Mezunlarını Verdi
- Yılın Mankeni Simge Ünal!
- Çukurca’da askeri üs bölgesine saldırı!
- O Tweet Yargıya Taşındı
Köprü ve Otoyollara Enflasyon Zammı!
Köprü ve otoyollara enflasyon ve kur zammı kapıda. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüsü dışındaki köprü ve otoyllardan geçiş ücretlerinin enflasyona göre artırılacağını söyledi.
Arslan, yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü’nde ise 2 Ocak 2017 ile 2 Ocak 2018 arasındaki kur farkına göre bir ayarlama yapılacağını belirtti. 2 OcakSon dakika... Köprü ve otoyollara enflasyon ve kur zammı kapıda
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
DAMAT TWEEN VE D’S DAMAT MAĞAZALARINDA YILBAŞI HEYECANI!Orka Holding her yıl olduğu gibi bu yıl da mağazalarında yılbaşı coşkusunu yaşatmaya devam ediyor.
Sığınıktan Çıkan Terörist Ateş Açtı!Erzincan'ın Refahiye ilçesinde güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülendi.
Yolcu Otobüsü DevrildiAnadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Köprü ve Otoyollara Enflasyon Zammı!Köprü ve otoyollara enflasyon ve kur zammı kapıda. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüsü dışındaki köprü ve otoyllardan geçiş ücretlerinin enflasyona göre artırılacağını söyledi.
Kemer'de Rekor Rus TuristAntalya'nın Kemer ilçesi, turizmde rekor yıl olarak değerlendirilen 2014'e göre bu yıl Rus turist sayısında rekor seviyeye ulaştı. Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, 2014'te 1.1 milyon olan Rus turist sayısının bu yıl 1.3 milyona ulaştığını söyled
FOTO GALERİ
- 14:45 - DAMAT TWEEN VE D’S DAMAT MAĞAZALARINDA YILBAŞI HEYECANI!
- 13:49 - NATO'da Bir İlk Gerçekleşti!
- 11:54 - Sığınıktan Çıkan Terörist Ateş Açtı!
- 11:52 - Nişantaşı'nda Kaos!t
- 11:49 - Yolcu Otobüsü Devrildi
- 11:47 - Köprü ve Otoyollara Enflasyon Zammı!
- 10:59 - Kemer'de Rekor Rus Turist
- 10:57 - Apple'dan Özür!
- 10:52 - Kars'ta Trafo Çaldılar!
- 10:50 - Vize Krizinde Yeni Gelişme!
- 09:10 - İSKİ'de İhale Skandalı Doğru Mu Çıktı?
- 17:32 - Sanat Okulu Mezunlarını Verdi
- 16:43 - Yılın Mankeni Simge Ünal!
- 14:06 - Çukurca’da askeri üs bölgesine saldırı!
- 13:57 - O Tweet Yargıya Taşındı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim