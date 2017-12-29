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Köprü ve Otoyollara Enflasyon Zammı!

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Köprü ve Otoyollara Enflasyon Zammı!
Köprü ve otoyollara enflasyon ve kur zammı kapıda. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüsü dışındaki köprü ve otoyllardan geçiş ücretlerinin enflasyona göre artırılacağını söyledi.

Arslan, yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü’nde ise 2 Ocak 2017 ile 2 Ocak 2018 arasındaki kur farkına göre bir ayarlama yapılacağını belirtti. 2 OcakSon dakika... Köprü ve otoyollara enflasyon ve kur zammı kapıda
2017’de kur 3 lira 51 lira seviyesinde bulunuyordu. Arslan, yeni rakamların yılın başında açıklanacağını da söyledi.

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