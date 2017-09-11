Köpek balığı kıyıya kadar geldi! Kimse yerinden kıpırdamadı

Avustralya'nın Sydney kentinde sahile kadar gelen büyük beyaz köpek balığı sebebiyle yüzme alanı kapatıldı.

Sdyney'de baharın ilk sıcak günlerinde sahilde inanılmaz bir görüntü...Yavru büyük beyaz köpek balığı insanların yüzdüğü alana kadar geldi.

Kıyıya bu derece yaklaşması oldukça şaşkınlık yaratsa da köpekbalığından insanlar korkmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köpek balığının yanında güneşlenen kadınlar durumdan hiç rahatsız olmadı.

Balık bir türlü gitmeyince önce deniz yüzmeye kapatıldı, ardından vahşi yaşam uzmanları gelerek köpek balığını bakım altına almak için bir merkeze götürdü.

Büyük beyaz köpek balığının yaralı olduğu açıklandı.