Konyaspor'da Samuel Eto'o krizi

Yönetim, Kamerunlu yıldızla masaya oturdu, ancak umduğunu bulamadı. Senelik 2.5 milyon Euro kazanan Eto’o, indirim teklifini geri çevirdi.

Atiker Konyaspor’da Samuel Eto’o gerilimi tırmanıyor. Yeşil- Beyazlılar, geçen sezonun devre arasında eski yönetim tarafından kadroya katılan yıldız oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle indirim talebiyle masaya oturdu. Ancak Konyaspor’la 2.5 yıllık sözleşmesi bulunan Eto’o’da beklediği cevabı alamadı.

Yıllık maliyeti bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro’yu bulan Eto’o, sözleşmesine sadık kalınmasını istedi, yönetimin bu isteğini değerlendirmeye bile almadan geri çevirdi.

Konyaspor’un eli kolu bağlanırken farklı çözüm arayışları başladı. Buna göre Konyaspor menajerlere yetki vererek Eto’o’nun Uzakdoğu veya Güney ülkelerine satılmasını bekleyecek.