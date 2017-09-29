Konya'dan müthiş zafer!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde Atiker Konyaspor, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i 2-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Vitoria Guimaraes'i 2-1 yendi.

Atiker Konyaspor - Vitoria Guimaraes maçının ardından

Mehmet Kayhan YILDIZ - Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Vitoria Guimaraes'i 2-1 yendi.

Atiker Konyaspor’un Avrupa Ligi’nde aldığı ilk galibiyet sonrası basın mensuplarının karşısına geçen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, mücadele gücü yüksek bir oyun oynadıklarını söyledi. İyi bir akşam olduğunu belirten Akçay, "Oyuncularımızın taraftarımızın katkısı ile kendilerini aşan, çok daha iyi ifade eden oyuncu anlayışı ortaya çıktı. İlk ve ikinci yarı birbirinden farklı olmadı. Müsabakanın 10 dakikalık bölümünde seyrimiz düştü ama onun dışında yüksekti" dedi.

Rakiplerinin güçlü olduğunu ve mağlup olmasının, saygısının ve gücünün kaybolmasının anlamına gelmeyeceğini ifade eden Akçay, şunları söyledi:

"Biz de saygıyı hak edecek eylem ve davranışlarda bulunduk. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Mücadele gücü yüksek bir oyun oynadık. Camiamız ve ülkemiz için iyi bir oyun oldu. Umarım bunların devamını sürdürebiliriz."

Gruptan çıkmak için 7 veya 8 puan almaları gerektiğini ve bunu kovalayacaklarını da ifade eden Akçay, taraftarlara da teşekkür ederek, "Taraftar çok önemli. Bu akşam da bize çok yararlı oldular ve yardım ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

MARTİNS: "BAŞARAMADIK"

Vitoria Guimaraes Teknik Direktörü Pedro Martins ise düzenlediği basın toplantısında "İlk yarıya iyi başlamadık. 20 dakika boyunca performans gösteremedik. İkinci yarıda mücadele ettik, oyunu dengeledik, yine de başaramadık. Konyaspor'u tebrik ediyoruz" dedi.



Martins, tribünlerdeki atmosferi de çok beğendiğini ve taraftarın kendilerini iyi karşıladığını söyledi.

Atiker Konyaspor - Vitoria Guimaraes: 2-1

10'uncu dakikada Musa Araz'ın pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Milosevic'in kesme vuruşu üst direkten döndü. Direkten dönen topla buluşan Friday Eze'nin çıkardığı topla ceza sahası yayı içerisinde buluşan Fofana'nın sert şutu savunmadan sekip kornere çıktı.

24'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan kullandığı uzun taç atışında Friday Eze'nin kafa ile indirdiği topla altıpasın hemen dışında buluşan Musa Araz'ın gelişine şutu filelerle buluştu: 1-0.

34'üncü dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Heldon Ramos'un sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı. Kaleciden dönen topla altıpasın hemen dışında buluşan Raphinha'nın gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten auta çıktı.

İlk yarı 1-0'lık Konyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

48'inci dakikada Fofana'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Skubic son çizgiye kadar inerek ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası üzerindeki Milosevic'in kafa vuruşunda top kaleci Miguel Silva'nın solundan ağlarla buluştu: 2-0.

73'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girerek son cizgiye kadar inen Heldon'un çıkardığı topla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Hurtado'nun gelişine sert şutu filelerle buluştu: 2-1.

86'ncı dakikada Vedat Bora'nın ara pasında ceza sahası içe sağ çaprazında topla buluşan Evouna'nın sert şutunu kaleci Miguel Silva kornere çıkardı.

Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

STAT: Konya Büyükşehir



HAKEMLER: Aleksandar Stavrev (xx), Marjan Kirovski (xx), Dejan Kostadinov (xx)



ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Filipovic (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Mehdi Baurabia (xx), Jonsson (xx), Fofana (xx), Musa Araz (xxx)(Dk. 74 Vedat Bora x), Milosevic (xxx)(Dk. 90 Volkan Fındıklı ?), Friday Eze (xxx)(Dk. 80 Evouna ?)



VİTORİA GUİMARAES : Miguel Silva (xx)- Konan (xx), Pedrao (x)(Dk. 46 Moreno x), Jubal (xx), Aurelio (xx), Hurtado (xx), Alhassan Wakaso (x)(Dk. 46 Francisco Ramos x), Guilermo Celis (xx), Raphinha (xx), Heldon (xx), Oscar Estupinan (xx)(Dk. 72 Helder Ferreira x)



GOLLER: Dk. 24 Musa Araz, Dk.48 Milosevic (Atiker Konyaspor) - Dk. 73 Hurtado, (Vitoria Guimaraes)



SARI KARTLAR: Dk. 61 Friday Eze, Dk. 64 Ali Turan, (Atiker Konyaspor) - Dk. 61 Jubal, Dk. 76 Guilermo Celis (Vitoria Guimaraes)