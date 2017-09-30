Konya'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Ağaçlara çarpan otomobil, aydınlatma direğine çarparak yanmaya başladı. Kazada 3 kişi yanarak öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 03.50 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Konya'da korkunç kaza: 3 kişi yanarak can verdi
Konya'da meydana gelen bir kazanın ardından alev alan araçta bulunan 5 kişiden 3 kişi yanarak can verdi; 2 kişi ise ağır yaralandı.
Konya'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Ağaçlara çarpan otomobil, aydınlatma direğine çarparak yanmaya başladı. Kazada 3 kişi yanarak öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.
Etiketler: Konya, trafik kazası, haberler
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Konya'da korkunç kaza: 3 kişi yanarak can verdiKonya'da meydana gelen bir kazanın ardından alev alan araçta bulunan 5 kişiden 3 kişi yanarak can verdi; 2 kişi ise ağır yaralandı.
FOTO GALERİ
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- 09:54 - Kazada sıkıştığı araçtan zor kurtarıldı
- 09:53 - iPhone 8’den fazla satıyor
- 09:52 - Konya'da korkunç kaza: 3 kişi yanarak can verdi
- 09:50 - Vücut geliştirme şampiyonunun villasında sahte ilaç imalathanesi ortaya çıktı
- 09:49 - 1 milyon 478 bin TL’lik ikramiyenin sahibi henüz ortaya çıkmadı
- 09:47 - İstanbul'da silahlı saldırı!.. Ölü ve yaralılar var!
- 09:42 - 'Biraz biz ıslandık ama olsun, Atatürk ıslanmadı'
- 09:38 - Anne-kız aynı anda doğum yaptı
- 09:35 - Bandırma'da kanlı infaz: 3 ölü!
- 09:29 - Rusya, Suriye'de Fırat Nehri üzerine inşa etti
- 09:26 - İstanbullular DİKKAT!.. Meteoroloji: İstanbul'da hafta sonu!..
- 09:21 - MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Şanlı'ya silahlı saldırı!
- 09:18 - Türkiye'nin dış borçları 2003 yılından bu yana ilk kez!..
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