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Konya'da korkunç kaza: 3 kişi yanarak can verdi

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Konya'da korkunç kaza: 3 kişi yanarak can verdi
Konya'da meydana gelen bir kazanın ardından alev alan araçta bulunan 5 kişiden 3 kişi yanarak can verdi; 2 kişi ise ağır yaralandı.

Konya'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Ağaçlara çarpan otomobil, aydınlatma direğine çarparak yanmaya başladı. Kazada 3 kişi yanarak öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.50 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. 
 

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