Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce gözaltına alınan mahrem imamların vermiş olduğu ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda Kara ve Hava Kuvvetlerinde görevli 'kripto' olark bilinen askeri personele yönelik çalışma başlatıldı. Bunun üzerine bu sabah eş zamanlı olarak Konya merkezli 34 ilde 47"si muvazzaf 70 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Şüphelilerin 4'ü astsubay 66'sının subay olduğu öğrenilirken, 23 şüphelinin soruşturma kapsamında daha önceden görevden ihraç edildiği belirtildi. Gözaltıların olduğu ve operasyonun sürdüğü belirtildi.
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Konya'da FETÖ Operasyonu
KONYA merkezli 34 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 47'si muvazzaf 70 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi.
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