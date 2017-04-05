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Konya'da 500 polis tek tek mekanları gezdi!

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Konya'da 500 polis tek tek mekanları gezdi!
Konya’da yaklaşık 500 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yapılırken, eğlence mekanları ve farklı noktalardaki kafelerde de denetleme yapıldı, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaklaşık 500 polis, daha önceden belirlenen farklı noktalardaki adreslerde asayiş uygulaması yaptı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı uygulamada ekipler şehir giriş ve çıkışlarında şüpheli gördükleri araçlar ve kişiler üzerinde arama yaptı.

Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı.

Eğlence mekanları ve farklı noktalardaki kafelerde de denetleme yapıldı. Denetlemelerde bıçak, satır gibi çeşitli suç unsarları ele geçirildi.

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