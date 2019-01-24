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SON DAKİKAEndonezya'da sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti

Konya PTT merkezin de patlama

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Konya PTT merkezin de patlama
Konya’da PTT merkezinde bir kolide patlama meydana geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya’da PTT merkezinde bir kolide patlama meydana geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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