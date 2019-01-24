Konya’da PTT merkezinde bir kolide patlama meydana geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Konya PTT merkezin de patlama
Konya’da PTT merkezinde bir kolide patlama meydana geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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