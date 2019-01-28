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Konya Ankara karayolunda zincirleme kaza

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Konya Ankara karayolunda zincirleme kaza
Konya - Ankara kara yolu üzerinde yoğun sis nedeniyle 10 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Konya'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'nde sis nedeniyle, kısa zaman aralıklarıyla en az 25 aracın karıştığı 3 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Haber verilmesi üzerine caddedeki kaza noktalarına polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Kazalarda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, yaralanan 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

10 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kazalardan biri saat 10.00 sıralarında Konya- Ankara yolunda bulunan özel organize sanayi sitesi önündeki duble yolda meydana geldi. Sisin etkili olduğu yolda, aralarında kamyonların da olduğu 10 araç birbirine girdi.

Zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazalardan birine karışan sürücülerden Ahmet Aslan, Ankara Caddesi'nde oluşan sisin kazaya neden olduğunu söyledi. 
Sabah işe gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Aslan, "Yolda bir anda sise girdik. Bu sırada bir kaza olmuş. Önümüzdeki kamyonu fark etmemizle vurmamız bir oldu. Daha sonra arkadan gelenler bize çarptı. Bizim vurduğumuz kamyondaki pancarlar yola saçıldı. Zemin de buzluydu. Çok şükür yara almadan atlattık." dedi.

Karayolu ve trafik ekipleri, yolu açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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