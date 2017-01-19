Konut alımında 20 yıl taksit hazırlığı

Emlak Konut öncülüğünde bir araya gelen markalı konut üreticileri düşük faizli ve 20 yıl vadeli konut kredisi kampanyası için görüş birliğine vardı.

Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, kampanyada kredi faizlerinin yüzde 0,70'i aşmayacağını söyledi. Kampanyanın detaylarının, bankalarla da görüşülmesinin ardından birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.