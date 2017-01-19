  • BIST 82.352
  • Altın 148,034
  • Dolar 3,8356
  • Euro 4,0738
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Konut alımında 20 yıl taksit hazırlığı

»
Konut alımında 20 yıl taksit hazırlığı
Emlak Konut öncülüğünde bir araya gelen markalı konut üreticileri düşük faizli ve 20 yıl vadeli konut kredisi kampanyası için görüş birliğine vardı.

Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, kampanyada kredi faizlerinin yüzde 0,70'i aşmayacağını söyledi. Kampanyanın detaylarının, bankalarla da görüşülmesinin ardından birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk önce polis bana ateş etti19 Ocak 2017 Perşembe 02:26
  • Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı19 Ocak 2017 Perşembe 02:19
  • Anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesi kabul edildi19 Ocak 2017 Perşembe 02:12
  • Özal'ın başkanlık açıklamasında dikkat çeken detay19 Ocak 2017 Perşembe 02:07
  • Reina soruşturmasında Bursa'da gözaltılar18 Ocak 2017 Çarşamba 15:23
  • IŞİD'in canlı bomba kuryesi yakalandı18 Ocak 2017 Çarşamba 14:54
  • Ahmet Hakan hangi ünlü güzelle birlikte?16 Ocak 2017 Pazartesi 22:37
  • Kocama alerjim var16 Ocak 2017 Pazartesi 22:09
  • Canan Karatay Palm yağıyla ilgili...16 Ocak 2017 Pazartesi 22:08
  • MİAMİ'Yİ SALLADI!14 Ocak 2017 Cumartesi 18:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim