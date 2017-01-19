Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, kampanyada kredi faizlerinin yüzde 0,70'i aşmayacağını söyledi. Kampanyanın detaylarının, bankalarla da görüşülmesinin ardından birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.
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Konut alımında 20 yıl taksit hazırlığı
Emlak Konut öncülüğünde bir araya gelen markalı konut üreticileri düşük faizli ve 20 yıl vadeli konut kredisi kampanyası için görüş birliğine vardı.
Etiketler: Emlak, Konut, Murat Kurum
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- 02:26 - İlk önce polis bana ateş etti
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