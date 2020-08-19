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Konuştuklarımız aramızda kalsın

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Konuştuklarımız aramızda kalsın
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MYK ve MKYK toplantılarında kurmaylarını uyardı: “Herkes düşüncelerini kendine saklasın. Konuştuklarımız aile içinde kalsın.

Enerjimizi kendi içimizde değil, muhalefet ve Türkiye’nin istikrarsızlaşması için uğraşanlar için harcamalıyız.” Erdoğan koronavirüsle ilgili ise “Sağlık Bakanlığımız gereken çalışmaları yapıyor. Gerekli tedbirleri alacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan MYK ve MKYK toplantılarının ana gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele oldu. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından yapılan sunumda, İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul ve Yalova’nın rakamlarının yüksek olduğu anlatıldı.

VAKALARIN AZALACAĞINA İNANIYORUM

Erdoğan ise değerlendirmesinde vatandaşların maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uyma konusunda bilinçlendiğini ifade etti. Toplantıda bir MKYK üyesinin “virüsün pik yaptığına” dair sözleri üzerine Erdoğan’ın, “Koronavirüsle mücadelede iyi bir süreç yönetiyoruz. Ben önümüzdeki günlerde vaka sayılarının daha da az olacağına inanıyorum” dediği belirtildi. Başka bir MKYK üyesinin ise özellikle Şanlıurfa’da salgının arttığını ve hastanelerde yoğunluk olduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, “Sağlık Bakanlığımız gereken çalışmaları yapıyor. Gerekli tedbirleri alacak” yanıtını verdi.

SADECE CAMİ YAPMIYORUZ

 
 
 

Erdoğan, Ayasofya Camisi ile ilgili de önemli mesajlar verdi: “Ayasofya sadece İslam mabedi olarak değil, diğer inançlardan vatandaşların da ziyaret edebileceği bir yer. Bunu herkese iyi anlatın. Biz sadece cami yapmıyoruz. Edirne’de de sinagog açtık. Sümela Manastırı’nı açtık. Van’da Ermeni kilisesi Akdamar’ı açtık. Bunun gibi çok örnek var. Bunları topluma iyi anlatın. Dışişleri Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz bey aramızda değil. Kendisine talimat verdim. Tüm bu yaptığımız çalışmalarla ilgili broşürler hazırlayacak ve vatandaşa sadece cami yapmadığımızı anlatacak. ”

ENERJİMİZİ HARCAMAMALIYIZ

MKYK ve MYK üyelerine uyarılar yapan Erdoğan, “Herkes düşüncelerini kendine saklasın. Konuştuklarımız aile içinde kalsın. Enerjimizi kendi içimizde değil, muhalefet ve Türkiye’nin istikrarsızlaşması için uğraşanlara harcamalıyız. Kendi içimizdeki tartışmaları dışarıya yansıtarak, enerjimizi harcamamalıyız” dedi.

Toplantılarda ekonomiyle ilgili sunum da yapıldı. Erdoğan sunumun ardından “Altın rezervimiz çok yükseldi. Dünyada sayılı ülkelerdeniz. Şu an çok iyi durumdayız.” dedi. Erdoğan, yerli üretimin önemine vurgu yaptı ve “Ekonomimiz diğer ülkelerle kıyaslandığında iyi. Ümit verici bir durumdayız. Bunu vatandaşa iyi anlatın” ifadesini kullandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

 
 
 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada tartışmaların odağındaki İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili şunları söyledi: “Onunla ilgili çalışmamız devam ediyor. Kadını korumak ve güçlendirmekle ilgili yaklaşımla aileyi korumak arasında bir çelişki görmüyoruz. Biz buradaki eleştirileri kaygıların hepsini değerlendirerek amacımız kadını korumak ve güçlendirmek aynı zamanda aileyi de korumaya çalışmaktır. Bütün kadın örgütlerindeki arkadaşlarımızın görüşlerine açığız.”

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