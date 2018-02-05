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"Kontrolümü Kaybediyorum..."

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"Kontrolümü Kaybediyorum..."
Serkan Çayoğlu ile evlilik yolunda adım adım ilerleyen Özge Gürel, ilişkileriyle ilgili "En basit tanımıyla en önemli bağımız aramızdaki aşk" dedi.

Son olarak geçtiğimiz aylarda final yapan "Dolunay" dizisinde Nazlı karakteriyle izlediğimiz Özge Gürel, El Ele Dergisi'ne verdiği röportajında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o röportajdan kesitler:

Serkan Çayoğlu ile çok uyumlu çok tatlı bir çiftsiniz. Sizi birbirinize bağlayan en güçlü şey sizce ne? En basit tanımıyla en önemli bağımız aramızdaki aşk. Bu sayede birbirimizi kabullendik, birbirimiz için gerektiğinde törpülendik. Birlikte gülüyoruz, çok konuşuyoruz, kızıyoruz ve hepsi bu bağı güçlendiriyor.

Aşkın üzerinizde nasıl etkileri oluyor? Kontrollü müsünüzdür mesela, kendinizi tanıyamadığınız olur mu? Kontrolümü kaybetmeyi sevdiğim tek şey aşk zaten. Orada da kontrol edersek ne kalıyor geriye? Tabii bu sağlıksız bir kontrolsüzlük değil, hesapsızlık diyelim. Size, sevgi ne zaman yetmez? Gerçekten sizi siz yapan değerler zıtsa, sevgi yetmeyebilir.

Kendinizi güzel buluyor musunuz? Hiç fiziksel görünüşünüze takıntılı olduğunuz dönem oldu mu? ‘Güzel’ kelimesine yaklaşımınız nasıl? Güzellik algısı çok kişisel bir şey bence, genelleştirilip bir forma sokmayı sevmiyorum. Birileri bir şeyi etiketliyor ve hepimiz ‘hımm demek öyle’ diyoruz. Kendimi seviyorum, güzel buluyorum, bazen bulmuyorum. İnsanların güzellik algısıyla da ilgilenmiyorum.

Büyüdüğünüz yer olan Silivri İstanbul’un yanı başında ama küçük bir yer. İstanbul’da yaşamak zor oldu mu? Çoğu boş vaktimi hala orada geçirmeye çalışıyorum, orası bir ihtiyaç yavaşlamam için ama uzun vadeli orada yaşamak için çok enerjiğim. İstanbul’a taşındığımda zorlanmaktan ziyade ‘işte bu!’ dedim, fazla sakinlik beni yoruyordu.

İlk dizi ilk set deneyimi... Nasıldı? Heyecanlı ve ürkütücü, herkes bana bakıyor ve bu çok rahatsız edici diye düşünmüştüm. Ayrıca biraz paniktim hemen öğrenmem ve çok iyi olmam gerekiyor gibi bir baskı kurmuştum kendi üzerimde. Çok zaman geçmeden kimseyi düşünmemeyi ve bunun bir süreç olduğunu ve içinde başarı kadar başarısızlık da olması gerektiğini, yoksa çok da bir şey öğrenemeyeceğimi öğrendim.

Sizi tanımlayan karakter özellikleri sizce neler? Hevesli, heyecanlı, disiplinli, anlık kararlar veren.

 

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