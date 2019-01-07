Konsolosun kızı dizi de yatağa girip sevişti

Dünyanın bir çok yerin de Büyükelçilik yapmış Salim Levent Şahinkaya'nın kızı Nil Peri Şahinkaya cesur sahnelerinin ailesi'nin izlediğinde gerildiğini söyledi.

Kerem Bürsin, Elçin Sangu, Birkan Sokullu, Selma Ergeç ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimlerin rol aldığı 'Yaşamayanlar', Türkiye'nin ilk vampir dizisi olarak dikkati çekmişti.

Nilperi Şahinkaya, çekimleri İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılan diziye, Kerem Bürsin'le olan sevişme sahneleriyle damga vurmuştu.Kerem Bursin'in sevgilisi rolündeki güzel oyuncu, Hürriyet'e verdiği röportajda, "Babama 'diziyi izleme' dedim, o da izlemedi" açıklamasıyla gündeme geldi.

ANNE-BABAM İZLEYİNCE GERİLİYORUM"

30 yaşındaki Şahinkaya, "Tamam seyirci için çekiyoruz, bizler profesyoneliz. Ama o sahneleri izleyen anne-baba olunca geriliyorum" şeklinde konuştu.Başarılı oyuncu, "Ailem mesleğimin gereği olduğu için cesur sahnelere bir şey demiyor. Yine de seyretmelerini istemiyorum" ifadelerini kullandı."Sette herkes o kadar profesyonel oluyor ki kimsenin gözü bir şey görmüyor. "Geçtiğimiz eylül ayında başlayan internet dizisi, 8 bölüm olarak bluTV'de yayınlandı.Nilperi Şahinkaya; 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Kiraz Mevsimi', 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' gibi yapımlarda yer aldı.