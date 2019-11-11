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KONSERDE SKANDAL! GAZAPİZM SEYİRCİYE SALDIRDI!

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KONSERDE SKANDAL! GAZAPİZM SEYİRCİYE SALDIRDI!
Rap dünyasının popüler isimlerinden Gazapizm, sahnede şarkı söylerken; kendisine hareket çeken seyircinin üzerine atladı.

Konser sırasında arbede yaşanırken, rapçiyi ekibi zor sakinleştirdi. Ardından sahneye geri dönen Anıl Acar, seyircilerden özür diledi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Gazapizm takma adıyla bilinen Anıl Acar, Maslak'taki bir salonda konser verdi. Hınca hınç dolu konser alanında konser devam ederken Acar'a bir seyirci orta parmağıyla hareket çekti. Bu duruma çok sinirlenen rapçi, konseri yarıda kesti.

"SEVMİYORSANIZ KONSERİME GELMEYİN"

"Gelsene oğlum!" diyen Gazapizm, bir anda sahneden seyircilerin arasına atladı. Kendisine hareket çeken izleyiciye saldıran Anıl Acar'ı, ekibi ve konserdeki hayranları zar zor sakinleştirdi.

Daha sonra yeniden sahneye çıkan rapçi; önce özür diledi, sonra da "Sevmiyorsanız konserime gelmeyin" dedi. (Kaynak: sabah.com.tr)

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