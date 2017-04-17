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Komutanların sandıklarından bakın ne sonuç çıktı

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Komutanların sandıklarından bakın ne sonuç çıktı
TSK'nın komuta kademesinin oy kullandığı sandıklardan...

Dün gerçekleşen anayasa değişikliği referandumunda TSK'nın komuta kademesinin oy kullandığı sandıklardan da ezici oranda “hayır” çıktı.

İşte Komutanların sandık sonuçları:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar : Evet- 87 Hayır- 290

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak : Evet- 76 Hayır-301

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal : Evet- 43 Hayır-332

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler: Evet-35 Hayır- 337

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı: Evet 49 Hayır-198

Odatv.com  

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