Komutanların sandıklarından bakın ne sonuç çıktı

Dün gerçekleşen anayasa değişikliği referandumunda TSK'nın komuta kademesinin oy kullandığı sandıklardan da ezici oranda “hayır” çıktı.
İşte Komutanların sandık sonuçları:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar : Evet- 87 Hayır- 290
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak : Evet- 76 Hayır-301
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal : Evet- 43 Hayır-332
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler: Evet-35 Hayır- 337
Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı: Evet 49 Hayır-198
Odatv.com