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Kömürcü ile Nişanlılığımız Aylar Öncesinde Sona Ermiştir

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Kömürcü ile Nişanlılığımız Aylar Öncesinde Sona Ermiştir
Hazım Körmükçü ile boşanan Hilal Özdemir gündeme bomba gibi düşmüştü. Özdemir "Yardım için Kızılay'a başvurdum" diyerek ağlamıştı. Bu olaydan sonra Hazım Körmükçü'nün nişanlısı Zeynep Tandoğan açıklama yaptı.

Spor spikeri Zeynep Tandoğan, Hazım Körmükçü ile ilgili haberlerden sonra açıklama yaptı.

Oyuncu Hazım Körmükçü ile boşanan Hilal Özdemir, 2. Sayfa programına görüntülü olarak bağlanarak nafakası yatmadığı için aylardır ekonomik güçlükler çektiğini anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu.

Bunun üzerine Hazım Körmükçü'nün eski nişanlısı spor spikeri Zeynep Tandoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ünlü oyuncuyla ilişkisinin aylar önce bittiğini açıkladı.

Tandoğan Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hazım Körmükçü ile nişanlılığımız aylar önce sonra ermiştir. Ancak, bu sabah basında çıkan haberler sonrası bana yöneltilen sorular bu açıklamayı yapma zorunluğu doğurmuştur" ifadelerini kullandı.

 

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