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KOMİK CEZAEVİ SÜRECİ

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KOMİK CEZAEVİ SÜRECİ
Seren Serengil, sancılı bir boşanma süreci geçirdiği Yaşar İpek’in kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için mahkemeye başvurmuş ve bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı.

İpek, mahkemenin Serengil'e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar vermişti.
Yaşar İpek, alınan bu hapis kararına itiraz etmeyerek Metris Cezaevi’ne girerek cezasını çekti. Hemen neden itiraz edecek diye soracak olursanız hemen söyleyeyim. Herkes, mahkeme sonuçlarını temyize götürebilir. İpek cezavine girerek, hem seren Serengil’i zor durumda bıraktı hem de kendisine yeni bir reklam kapısı açtı.

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